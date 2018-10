Candidats libres au Bac 2019 : Les inscriptions sans condition à partir du 15 octobre

Bonne nouvelle pour les candidats libres au baccalauréat. En effet, ces derniers peuvent, dorénavant, se présenter à cet examen autant de fois qu’ils veulent, sans condition aucune au préalable. Il convient de rappeler qu’il a été envisagé pour cette année l’instauration de nouvelles mesures en vue de limiter, un tant soit peu, le nombre de candidats libres, d’autant plus qu’ils restent assez nombreux, il faut le dire. En effet, la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, a, dans une récente déclaration, indiqué que son département a engagé une réflexion pour limiter le nombre de candidats libres à l’examen du baccalauréat, précisant que la plupart d’entre eux sont de faux candidats. Il faut dire que le nombre des candidats libres au Bac 2018 a atteint les 40% sur les 709.448 candidats.

Mme Benghabrit a fait savoir que le taux d’absentéisme chez les candidats libres est important, atteignant les 35%. «Beaucoup de candidats ont repassé le Bac pour la 10e ou 15e fois, alors que d’autres sont des fonctionnaires qui passent le Bac rien que pour bénéficier de 5 jours de congé, ce qui explique le taux d’absentéisme», a expliqué la ministre. Il convient de noter que la mesure relative à la limitation du nombre de tentatives à passer le Bac pour les candidats libres ne sera pas appliquée cette année. De ce fait, le ministère invite toute personne désirant passer le Bac 2019 en tant que candidat libre de s’inscrire, à partir du 15 octobre prochain, sur le site de l'Office national des examens et concours (ONEC). Notons que le ministère de l'Education nationale vient d’annoncer que les inscriptions aux examens nationaux des trois paliers, au titre de l’année scolaire (2018/2019), ont été fixées du 15 octobre au 15 novembre.

En effet, le ministère a précisé, dans un communiqué rendu public, que les futurs candidats au baccalauréat session 2019 sont tenus de s'inscrire, à partir du 15 octobre sur l'adresse http://bac.onec.dz. Concernant les candidats à l’examen du Brevet de l'enseignement moyen (BEM), l’inscription se fera via le site http://bem.onec.dz, et ceux de l'examen de fin de cycle primaire sur le site http://cinq.onec.dz.

De ce fait, le ministère de l’Education nationale va procéder à l’enregistrement des inscriptions après avoir fixé les dates et le calendrier des examens nationaux des trois paliers pour l’année scolaire 2018/2019, à savoir le Bac, le BEM et la 5e. Aussi, l’examen du baccalauréat au titre de l’année scolaire 2018/2019 aura lieu du 16 au 20 juin, soit après le mois de ramadhan. Idem pour l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM), dont la date a été fixée du 9 au 11 juin, tandis que l’examen de fin du cycle primaire (5e) est prévu pour le 29 mai 2019. Nouria Benghabrit a affirmé, récemment, qu’il n’y aura pas de changement dans l’organisation des examens nationaux pour l’année 2019. Ce qui veut dire que la réforme du baccalauréat n’est pas à l’ordre du jour. Selon la ministre, la réforme de l’examen du baccalauréat a nécessité beaucoup de réflexion et d’intenses débats. Elle a indiqué que les propositions ont été formulées à l’issue d’un atelier national portant sur ce thème et des réunions entre les représentants du ministère et les partenaires sociaux, en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, consistent, notamment, en la réduction de la durée de l’examen de 5 à 3 jours avec deux matières par jour, de la méthode de correction, de notation et d’évaluation, du coefficient et du principe de graduation dans la réforme. Par contre, l’année scolaire 2018/2019 s’est tout de même inscrite dans la poursuite des réformes et se caractérise par la mise en œuvre du processus de «l’école de qualité», à laquelle aspire toute la communauté éducative et nationale. Mme Nouria Benghabrit a, à ce sujet, souligné l’engagement de son département à hisser le niveau de l’enseignement pour atteindre l’objectif d’un enseignement de qualité. Rappelons que plus de 9 millions d’élèves ont rejoint les bancs de l’école, lors de la rentrée scolaire 2018 /2019. Ce chiffre concerne les élèves des trois paliers scolaires et qui ont été répartis sur 27.351 établissements éducatifs à travers l’ensemble du territoire national. Le palier primaire accueille, à lui seul, 48,8% du total des effectifs. Les élèves sont encadrés par 749.232 fonctionnaires, dont 89,9% assurent l’encadrement pédagogique et 10,1% gèrent le volet administratif.

Kamélia Hadjib