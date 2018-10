Pluies torrentielles à Skikda : Fuite de pétrole brut de l’une des unités de la raffinerie

Les pluies torrentielles enregistrées la semaine passée à Skikda ont provoqué des infiltrations d’eau dans la zone industrielle occasionnant une fuite de pétrole brut de l’une des unités de la raffinerie, a indiqué, hier, le directeur de la raffinerie Mohamed Chamseddine Idir.

Cette fuite "ne représente aucun danger pour l’environnement", a affirmé ce même responsable à l’APS, qualifiant cela de "normal et ordinaire" après des précipitations fortes, d’autant que la fuite de pétrole "n’est pas importante", selon lui, puisqu’elle a été aspirée immédiatement par le biais d’un camion spécial pour ce type d’opérations. "Les traces de pétrole qui ont réussi à atteindre une petite retenue d’eau situées à la sortie de la zone industrielle et qui se trouve très loin de la mer ont été contenues et l’opération n’a pas duré plus de cinq heures", a souligné le même responsable.

Il a aussi précisé que "la raffinerie ne s’est pas arrêtée de fonctionner", ajoutant que l’équipe dirigeante jouit d’une grande expérience et est capable de faire face à de pareilles situations.

---------------///////////////////////

Annaba

Plusieurs localités plongées dans le noir



Une importante panne d’électricité est survenue jeudi dernier, vers 21h45, dans la commune d’El Bouni. Plusieurs agglomérations relevant de cette commune ont été privées d’électricité pendant plus de 24 heures à la suite des pluies diluviennes qui ont inondé les postes de transformation, selon la chargée de communication au niveau de la direction de distribution d’électricité et du gaz. Il s’agit du chef-lieu de commune, des localités de Bouzaaroura, Boussedra, Esseroual et Chabia notamment. Les équipes techniques de la SDE ont été dépêchées sur les lieux y compris les sous-traitants pour réparer les pannes, a souligné la même source.

Dans un premier temps, elles ont rétabli l’électricité, avant-hier vers 20 heures, à 70% des foyers qui y étaient privés, a indiqué la chargée de communication.

Néanmoins, selon certains citoyens, plusieurs quartiers d’El Bouni sont restés dans le noir plus de deux jours.

Par ailleurs, plusieurs localités de la commune ont été vendredi dernier, le théâtre d’un mouvement de protestation, dénonçant les coupures récurrentes d’électricité. Ces coupures se sont multipliées ces derniers temps à El Bouni, causant des désagréments aux populations ainsi qu’aux commerçants.

B. G.