Abris de la seconde guerre mondiale à Oran : création prochaine d’un circuit touristique

Un circuit touristique consacré aux abris de la Seconde Guerre mondiale sera créé à Oran, a-t-on appris hier du responsable de l’annexe d’Oran de l’Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés (ONGEPBC). Ces sites, méconnus de la population, sont situés aux quartiers de Sidi El Houari, Sidi El Bachir (ex-Plateau) et El Moudjahid (ex-Miramar) au centre-ville destinés aux civils français et européens de l'époque, en plus de 260 bunkers destinés à l’armée coloniale française et autres monuments datant de la Seconde Guerre mondiale, a indiqué Massinissa Ourabah en marge d’une sortie touristique réservée à l’abri de haï Sidi El Houari. Ces abris édifiés sur une profondeur de 25 mètres sous terre et en béton armé disposent d'un système d’aération et de commodités nécessaires, a-t-il fait savoir, soulignant que ceux destinés aux Algériens se situent au-dessus comme boucliers humains en cas d’attaque intense lors de la Seconde Guerre mondiale. Cette virée touristique, organisée par l’annexe d’ONGEPBC partant de l’abri situé en face de la mosquée "Pacha" au quartier populaire de Sidi El Houari, a profité à un grand nombre de visiteurs amoureux d’histoire et de tourisme de différents âges et couches sociales, a-t-on constaté. L'annexe de l'ONGEPBC envisage de créer un espace de mémoire au niveau de cet abri nettoyé dernièrement, pour permettre aux étudiants et lycéens de faire des travaux de recherche et des exposés sur la période de la Seconde Guerre mondiale dont des hauts faits ont été mis en exergue à Oran.

En prévision des Jeux méditerranéens de 2021 qu’abritera Oran, l’annexe a proposé au comité d’embellissement de la ville d’Oran la réhabilitation des abris de guerre de la Seconde Guerre mondiale pour permettre aux participants de les visiter.