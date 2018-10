Forum sur la science et la technologie dans la société : M. Hadjar aujourd’hui à Kyoto

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, représentera aujourd’hui l'Algérie à la 15e réunion annuelle du Forum sur la science et la technologie dans la société, prévu jusqu’au 9 octobre à Kyoto, au Japon, a indiqué le ministère, dans un communiqué.

Selon la même source, ce forum verra la participation de 1.400 représentants de 80 pays entre ministres, leaders mondiaux, personnalités scientifiques et universitaires. Le forum traitera de la thématique liée aux "progrès considérables" de la science et de la technologie qui ont entraîné une croissance économique "substantielle" et une amélioration de la qualité de la vie, a souligné le ministère, expliquant que ces progrès ont créé, toutefois, un certain nombre de problèmes à la société. Le ministère a cité, à ce titre, ceux relatifs au réchauffement climatique et à la protection de la confidentialité en matière des TIC. Au cours de cette réunion annuelle du forum, les conférenciers tenteront de trouver des solutions adéquates aux différents problèmes de la science et de la technologie auxquels est confrontée aujourd'hui l'humanité, a-t-on ajouté. Ils tenteront également, au cours cette rencontre, de mettre en place une plateforme permettant de créer des réseaux de collaboration entre leaders mondiaux, les universitaires, ceux de l'industrie et des gouvernements pour édifier ensemble un monde meilleur, a affirmé le ministère dans son communiqué. Le forum consacrera huit séances plénières à plusieurs thématiques dont l'édition du génome pour accroître la productivité dans le secteur de l'agriculture, de manière durable, le changement climatique, l'utilisation de l'espace et de l'océan, la cyber-sécurité, l'innovation industrielle et l'écosystème, ainsi que les énergies renouvelables.

Le ministre présentera lors de ce forum, l'expérience algérienne et participera également aux différentes plénières programmées.