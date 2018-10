Constantine : Une femme décède suite à l’effondrement du toit de son domicile

Une femme âgée de 70 ans est décédée hier suite à l’effondrement partiel du toit du domicile familial situé dans le quartier du 20 août 1955, plus connu sous le nom d’Aouinet El-Foul, en contrebas de la rue Belouizdad et considéré comme une zone d’habitat précaire. Selon le communiqué de la direction de wilaya de la Protection civile, le drame a eu lieu vendredi vers 16h30, lorsque la toiture et une partie du couloir de la maison se sont écroulées, provoquant la mort d’une mère de famille, et la blessure de son mari, âgé de 72 ans, ainsi qu’un de leur enfant et un parent qui se trouvait sur les lieux. Le corps de la victime a été transféré vers la morgue du centre hospitalo-universitaire Benbadis, alors que les blessés ont été rapidement pris en charge par les pompiers, avant d’être acheminés vers le CHUC où ils ont reçu les soins nécessaires. Dans ce même contexte, il convient de rappeler que la région de Constantine a connu une pluviométrie importante en fin de semaine (60 mm selon les services météorologiques), ce qui a causé plusieurs inondations, que ce soit au niveau de la commune du chef-lieu, comme dans le quartier de Sidi M’Cid où une polyclinique a été submergée par les eaux, ou encore dans les communes d’Ibn Ziad, d’Aïn Abid et de la nouvelle ville Ali Mendjeli.

Issam B.