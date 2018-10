Oran : 618 animaux errants abattus depuis le début de l’année

Pas moins de 618 animaux errants ont été abattus à Oran entre le 1er janvier et le 31 septembre de l’année en cours, a-t-on appris des services de la wilaya.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de deux campagnes d’abattage des animaux errants, organisées à travers toutes les zones urbaines des 26 communes que compte la wilaya d’Oran, précise-t-on de même source.

La première campagne s’est déroulée du

1er janvier au 30 juillet dernier.

Elle a permis l’abattage de 297 chiens et de 26 sangliers. La seconde opération a débuté le 15 septembre dernier et se poursuit toujours, donnant lieu jusqu’à présent l’abattage de 281 animaux errants.

Ces campagnes visent à préserver la sécurité et le bien-être des riverains, assure-t-on de même source, ajoutant que les services de la wilaya d’Oran en collaboration avec les services compétents au niveau des APC, ainsi que la fédération des chasseurs, participent aux opérations d’abattage de ces animaux, en plus des agents de la conservation des forêts chargés d’accompagner, de diriger et de superviser l’opération.