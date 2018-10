Gestion des déchets chez les commerçants : Installation d’une commission de contrôle à Oran

Une commission pour le contrôle de la gestion des déchets, notamment chez les commerçants, a été récemment créée avec comme mission la structuration de la gestion des déchets, a indiqué jeudi la directrice locale de l'Environnement. La commission, présidée par la direction de l'Environnement, compte des membres de différentes structures, l'EPIC «CET Oran», la direction de la Santé et de la Population, la direction du Commerce, ainsi que des éléments de la Gendarmerie et de la Police, a précisé Samira Maâzouz à l'APS. La commission a déjà effectué plusieurs sorties et des mises en demeure ont été adressées à des commerçants qui se débarrassent des déchets de manière anarchique, a souligné la responsable, ajoutant que l'objectif étant de rendre chaque commerçant responsable de ses déchets.

«Les commerçants qui génèrent surtout des déchets recyclables comme le carton et le film en plastique doivent se débrouiller pour déposer leurs déchets au niveau des centres de tri sélectif de proximité à Hai El-Medina Jdida, Arzew, ...», a-t-elle déclaré.

Cette démarche aura un effet très positif en matière de gestion de déchets, car d'une part des bacs seront libérés et laissés à la disposition du citoyen, et d'autre part, ces déchets de haute qualité (en général propres) sont récupérés pour être recyclés, a noté Mme Maazouz. Elle a, par ailleurs, assuré que la loi qui oblige les commerçants à prendre en charge leurs déchets, existe (la loi 01/19) et que la commission ne fait que veiller à son application.