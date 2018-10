Criminalité environnementale : Aux grands maux, les grands remèdes ?

Interrogation à brûle-pourpoint : Faut-il désormais criminaliser, notamment à travers une loi, les négligences et atteintes récurrentes à l’environnement ?

Maintenant que le mal est fait, et malheureusement de longue date, ne serait-ce pas une mission «impossible» ou presque, que de vouloir le guérir ? À tout le moins «l'exorciser»? Il serait extrêmement difficile, en effet, de faire changer les mentalités en un tour de main, d'autant que nous sommes tenus, désormais dans l'extrême urgence, de cesser de nous fourvoyer dans cette attitude qui consiste à continuer d'agir, comme par le passé, sur les effets de ce mal, tout en continuant d'en encourager les causes.

En termes clairs il va falloir d'abord, pour nombre d’entre nous se remettre sérieusement en question ! Ensuite, de façon méthodique et soutenue, consentir à déployer des efforts presque surhumains, voire titanesques dans le bon sens. Il va falloir, en l'occurrence, mettre en œuvre des moyens matériels et financiers considérables, les inscrire dans la durée, pour espérer peut-être rattraper ce retard dans au moins une décennie, dans le meilleur des cas un peu moins et, par la même, se (re)mettre quelque peu au diapason des normes et exigences internationales.

Dans la mesure où, pour ainsi dire, nous sommes dans «l'œil du cyclone» environnemental, c'est tout dire...C'est dire, de triste évidence, que nous avons incommensurablement désappris depuis les années 1970. Bien entendu sans trop nous en être rendus compte ; particulièrement en matière d'éducation civique. Résultat prévisible des courses : de trop nombreux concitoyens ne sont même plus en mesure -parce qu’à ce jour ils ne le savent toujours pas, car on ne le leur a appris ni à l’école, ni à la maison-, non seulement de respecter ne serait-ce que l’horaire de dépôt des ordures ménagères, mais pis : à présent ils les déversent à qui mieux et à n’importe quelle heure de la journée, dans n'importe quel coin de rue, sur n'importe quel trottoir, pourvu qu’ils ne soient pas trop dérangés, par un regard «inopportun», dans l'accomplissement d'un aussi «noble» acte civique.



Une absence cruciale en matière de culture de cadre de vie



Il va sans dire, à quelques exceptions près, que bon nombre de concitoyens, à tous les niveaux de la hiérarchie sociale, manquent encore crucialement de culture minimale en matière d'environnement. Principalement dans leur rapport avec la nature dans toute sa biodiversité. Ils manquent énormément, en effet, ne serait-ce que de ce tant soit peu de discipline d'abord en matière d'hygiène. Il faut dire aussi qu’en dépit de tout bon sens le secteur en question a toujours été, des décennies durant, le parent pauvre des tous les secteurs d'activité nationale, le ministère ou le secrétariat d’Etat en charge de ce secteur ayant été jusque là, soit géré avec trop peu de moyens adéquats, soit dilué carrément dans d'autres «super» ministères...

Là aussi, nul besoin d’énumérer les résultats prévisibles des courses. Chaque jour que Dieu fait —ils sont tangibles—, on les voit à l'œil nu et ce, à l'échelle de tout le territoire national. Où qu'on se trouve, où qu'on se déplace, ils sont incontournables ! On les subit à notre corps défendant : d'ouest en est et du nord au sud, le pays, en dépit de son immense étendue pour une population plutôt moyenne, est visiblement, non pas jalonné, mais submergé de déchets de toutes sortes, aux abords des routes et même au-delà ; avec tout ce que cela peut susciter comme raison de craindre pour le cadre de vie et, par la même, pour la santé de la population.

Mais ce n'est pas tout : cela va de ce trop plein de déchets à des menaces moins visibles peut-être, mais encore plus sournoises et plus réelles car plus dévastatrices : déchets dangereux et spécifiques non pris en charge, à l'exemple du milliard de piles en moyenne annuellement jetées dans la nature

—avec les terribles conséquences que l'on devine sur la santé des citoyens— en passant par les mille et un défis qu'imposent d'ores et déjà la révision, graduelle certes mais soutenue, de notre modèle de consommation énergétique trop pollueur, trop coûteux et menaçant aussi la santé de millions de nationaux.

Compte tenu de l'extrême gravité des enjeux, le temps de la simple sensibilisation nous semble aujourd'hui largement dépassé. Il convient sans plus attendre de passer à d'autres étapes plus concrètes, plus efficientes, d'une authentique reprise en main de notre environnement et, par la même, de notre destin national. Ne serait-il pas urgent, en l'occurrence, de conforter la politique environnementale actuelle en mettant notamment en œuvre, à travers une loi qui criminaliserait toutes les formes d’atteintes dûment constatées à l’environnement national, les moyens les plus coercitifs, avec effet rétroactif, à l'encontre des auteurs de diverses déprédations de toute nature jusque là enregistrées çà et là, mais demeurées impunies ?



Kamel Bouslama