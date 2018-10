Syrie : 500 pièces antiques récupérées par l’armée exposées à Damas

Intitulée «Trésors syriens récupérés» et organisée par la Direction générale syrienne des Antiquités et des Musées, une exposition a eu lieu à Damas où des objets et pièces archéologiques de grande valeur, récupérées par les autorités syriennes lors de plusieurs opérations de lutte contre le pillage du patrimoine syrien, ont été dévoilées, a rapporté l'agence Sana. Cette exposition montre au mois 500 pièces antiques a été organisée dans la maison al-Assad de la Culture et des Arts sous l’égide du président du Conseil des Ministres syrien, Imad Khamis, a ajouté la même source. L’exposition acquiert une valeur particulière vu qu’elle a pu montrer le résultat des efforts de la Direction des Antiquités et des Musées pendant les années passées en collaboration avec les parties et les organisations concernées par le patrimoine antique pour préserver ce patrimoine du phénomène de pillage et de trafic menés par des réseaux terroristes avec des parties extérieures, a précisé l'agence Sana. Selon la même source, «l’armée syrienne avait joué un rôle important dans la récupération de ces pièces antiques volées par les réseaux terroristes». Dans un point de presse, le ministre de la Culture, Mohammad Ahmad, a affirmé que cette exposition témoigne de «l’ampleur de ce que la Syrie avait confronté durant le conflit, notamment les tentatives des terroristes à rompre le lien entre la population syrienne avec sa civilisation remontant à des milliers d’années». L’exposition qui sera tenue de manière permanente à Damas se veut une illustration vivante du résultat des victoires de l’armée syrienne qui a protégé ces pièces avant leur contrebande et leur vente sur les marchés extérieurs, a souligné encore le ministre syrien de la Culture.

R. C.