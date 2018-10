Syndicat des dramaturges et cinéastes d’Oran : Une pléiade de jeunes réalisateurs honorés

Dix réalisateurs du 4e art et trois autres du 7e art ont été honorés à l’occasion d'une cérémonie organisée jeudi soir à la Chambre du commerce et d'industrie de l'Oranie (CCIO), a indiqué le Secrétaire général du syndicat des dramaturges et cinéastes de la wilaya d'Oran, affilié à l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA). Cette initiative du syndicat constitue un encouragement pour ces jeunes, qui ont réalisé des pièces de théâtre et des films très appréciés dans le pays et à l'étranger, les incitant à davantage d'efforts pour animer le mouvement culturel en Algérie et contribuer à l'enrichissement de la scène artistique, a souligné le metteur en scène Belfadel Sidi Mohamed. Ce premier hommage du genre au niveau d'Oran est une manière de reconnaître les œuvres de ces jeunes réalisateurs durant deux décennies dont certains ont eu des prix nationaux, maghrébins et internationaux, a-t-il déclaré. Cette initiative est aussi une occasion pour les jeunes honorés de présenter leurs parcours artistiques dans les domaines du théâtre et du cinéma, et exposer leurs projets futures, a-t-il ajouté, estimant que cet hommage est une reconnaissance appelant à impliquer ces compétences artistiques au grand rendez-vous sportif international que représente les Jeux méditerranéens de 2021. Dans ce cadre, le syndicat des dramaturges et cinéastes envisage de réaliser une pièce de mime pour participer aux festivités officielles de cette manifestation méditerranéenne, a-t-on appris du secrétaire général du syndicat. Par ailleurs, il est prévu d'honorer à l'avenir d'anciens metteurs en scène en théâtre et cinéma, a annoncé M. Belfadel.

R. C.