Marché céréalier : L’Algérie serait intéressée par le blé russe

C’est au marché russe que l’Algérie semble se tourner pour importer prochainement du blé tendre. Aucun détail n’a infiltré sur les quantités envisagées. Dans un communiqué cité par l’agence Sputnik, et repris par des médias nationaux, l’organe de surveillance du ministère russe de l’Agriculture souligne que «l’Algérie est extrêmement intéressée par l’importation de blé russe, et envisagera cette possibilité après avoir analysé les informations reçues lors de l’inspection», ajoutant que «la décision de la partie algérienne sera également basée sur les résultats de l’inspection du lot de blé d’essai qui sera envoyé à l’Algérie dans un avenir proche». Dans ce registre, le ministre de l’Agriculture avait indiqué que les résultats enregistrés dans la filière céréalière restent «insuffisants», pour cesser actuellement les importations, au vu de la grande demande en consommation et en transformation, estimant que le maintien du même rythme de production dans les deux prochaines années permettra au pays de réaliser l'autosuffisance en matière de blé dur. La production céréalière a atteint 34,8 millions de quintaux (q) pour la campagne 2016-2017, contre 34,3 millions de q, lors de la saison 2015-2016. La superficie moissonnée a été de plus de 2,35 millions d'hectares (ha), soit 91% de la superficie déclarée à moissonner qui est de près de 2,58 millions ha, contre plus de 2,2 millions ha durant la campagne précédente. 50% des superficies récoltées sont constituées du blé dur, soit plus de 1,17 million ha, et 32% des superficies récoltées sont constituées d'orge, soit 762.331 ha. Et 50% des superficies récoltées sont constituées du blé dur, soit plus de 1,17 million ha, et 32% des superficies récoltées sont constituées d'orge, soit 762.331 ha. Lors d’un séminaire organisé au siège de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), El-Hadj Hamiche Farouk, directeur de Syngenta en Algérie, avait indiqué qu’«on arrive à atteindre une certaine autosuffisance en production de blé en Algérie, mais nos besoins ne sont pas encore satisfaits. En Algérie, le taux moyen de suffisance en blé couvert par la production nationale de 1995 à 2004 était de 28,4% et le meilleur taux de suffisance de 58,7% a été atteint en 1996». Le même responsable avait ajouté que «les fondamentaux du marché mondial du blé se caractérisent par une volatilité des prix des matières premières, l’incertitude des prix des cultures, en raison de la sècheresse qui sévit dans tout l’hémisphère sud, le dynamisme de la productivité des marchés émergents, l’alimentation qui est le principal moteur de l’incertitude de la demande et la population qui est le conducteur fondamental. Les ratios de stocks ne sont plus responsables de la volatilité des prix du blé», en rappelant que «12,8 millions de tonnes de pâtes sont produits dans le monde».

F. I.