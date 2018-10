Prix du panier de l’Opep : à plus de 84 dollars le baril

Le prix du panier de référence du brut de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s'est établi à 84,09 dollars le baril, jeudi, contre 83,64 dollars, hier, a indiqué l'Organisation, sur son site web. Introduit en 2005, le panier de référence des pétroles bruts de l'Opep comprend le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola),Djeno (Congo), Oriente (Équateur), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi Light (Gabon), l'Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marin (Qatar), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (UAE) et le Mery (Venezuela).

Les cours du pétrole ont terminé la semaine en baisse, marquant une pause à la fin d'une semaine au cours de laquelle les prix ont grimpé à leur plus haut niveau en quatre ans face à la crainte de voir l'Iran exclu du marché.

À Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a cédé 42 cents, pour finir à 84,16 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE). Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de novembre s'est apprécié de 1 cent pour clôturer à 74,34 dollars.

Le pétrole signe ainsi sa quatrième semaine consécutive de hausse, le Brent ayant gagné 1,7% depuis vendredi dernier et le WTI 1,5%. Surtout, les barils se sont hissés mercredi en séance à des niveaux plus vus depuis fin 2014, à 86,74 dollars pour le Brent et à 76,90 dollars pour le WTI.

Le marché reste dominé par les interrogations sur l'impact des sanctions américaines contre l'Iran, selon des analystes.