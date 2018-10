Achour Djelloul, PDG du groupe SERPORT : « Nécessité d’une véritable transformation technologique »

Une école de formation en management portuaire, en cours de création, sera réceptionnée au courant du 1er trimestre 2019.

Engagé dans un processus de transfert de la certification de son système management de la qualité, en conformité avec les exigences de la norme (ISO 9001 version 2015), l’Entreprise portuaire d’Alger œuvre à assurer cette transition dans les meilleurs conditions.

Une approche basée sur une nouvelle conception des instruments de management et de gestion des missions portuaires, et dictée par des enjeux économiques qui exigent que le port soit au cœur de la stratégie globale de l’État en matière de développement. M. Achour Djelloul, PDG de Serport «Groupe services portuaires», déclare, sur ce point, que «durant les cinq dernières années, les entreprises portuaires ont consenti un effort considérable en matière d’investissement dans les domaines des infrastructures et des équipements portuaires, dans le but d’améliorer la qualité des services et d’augmenter les performances portuaires qui ont un impact direct sur l’économie nationale». Néanmoins, ces investissements, qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement et la rentabilité des ports, «ne peuvent à eux seuls constituer l’objectif recherché».

En effet, insiste ce responsable, dans un entretien paru dans la dernière édition de la Revue du Port d’Alger, «une véritable transformation technologique doit accompagner l’exploitation de ces investissements, à savoir un système d’information portuaire intégré efficace qui permettra la dématérialisation des procédures et une connexion en temps réel entre les différents intervenants dans les opérations portuaires (port, services des douanes, contrôle aux frontières, armateurs, transitaire… ). Aussi, le groupe Serport a pris en charge ce volet essentiel et fondamental, dans le cadre d’une réflexion qui porte sur l’amélioration des techniques de gestion, de management et d’organisation des missions portuaires.

Dans cette optique, M. Achour Djelloul a annoncé, dans son intervention, la création, en cours, d’une école de formation en management portuaire et qui devra ouvrir ses portes au courant du premier trimestre 2019. Cette école est appelée à «prendre en charge l’ensemble des besoins des entreprises portuaires en matière de formation, en intégrant les nouveaux métiers de la logistique, et servira aussi comme espace de concertation et de réflexion entre les cadres et les experts du domaine portuaires et maritime, dans l’objectif de profiter de toutes les compétences nationales». L’école prendra part également aux différentes études visant l’amélioration des prestations portuaires, ajoute le PDG de Serport, qui évoque, dans ce contexte, la signature, en 2017, de protocoles d’accord avec l’EPEC (port d’Anvers), et le grand port maritime de Marseille, dans le domaine de l’ingénierie de la formation. Aussi, le groupe compte axer son action sur la mise à niveau des ressources humaines, au plan de la qualification, notamment en ce concerne le personnel naviguant, «où le déficit est très important, surtout pour les échéances urgentes, compte tenu des projets de modernisation de la flotte maritime nationale, dans la perspective de l’efficience de la logistique maritime».

D. Akila