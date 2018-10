Université du FCE : L’enjeu fondamental, réussir la diversification de l’économie

«Le volet prioritaire auquel il faudrait s'attaquer en toute urgence est celui du climat des affaires afin de l'assainir des lourdeurs et pratiques bureaucratiques qui pèsent sur le monde de l'entreprise», a déclaré hier le président du Forum des chefs d'entreprise, Ali Haddad.

Intervenant, à l'ouverture des travaux de la 4e université du FCE, sur le thème «Une entreprise intelligente pour une économie nouvelle», il a souligné que de profondes réformes doivent être engagées pour simplifier l'environnement fiscal, administratif, bancaire de l'entreprise et améliorer les conditions d'accès au foncier. Il a rassuré, à cet effet, que le FCE est prêt à apporter, sans ménagement, sa contribution à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de ce plan d'action. Le président du FCE a insisté également sur la nécessité d'encourager et d'engager une dynamique entrepreneuriale, à travers l'accélération du rythme de création des entreprises, ce qui est sans conteste l'enjeu fondamental et crucial des prochaines années. «Ce n'est pas d’un choix dont il s'agit, mais d’un impératif qu'il faudrait réaliser, pour garantir la diversification de notre économie», a-t-il dit. Devant un parterre d’experts, chefs d'entreprises, M. Haddad a indiqué que «l'Algérie doit créer dans les prochaines années des centaines de milliers d'entreprises. Nous devrions assimiler que les économies de demain et de l'après-pétrole ne s'accommodent d'aucune hésitation bureaucratique». À ce propos, Ali Haddad a fait savoir que de 2014 à 2018, moins de 200.000 entreprises ont été créées en Algérie, alors que plus de 64.000 en été créées en France rien qu'au mois de janvier 2018. Ces chiffres doivent, a-t-il dit, nous «interpeller, surtout que ce ne sont pas les opportunités d'investissements qui manquent dans notre pays». Mettant l'accent sur les wilayas du Sud, il a précisé que l'émergence de la dynamique entrepreneuriale au niveau de ces régions constitue un élément révélateur de l'étendue du potentiel hors hydrocarbures à exploiter. À ce titre, l'expérience de la wilaya d'El-Oued dans les domaines de l'agriculture et du tourisme en constitue l'exemple et la fierté. Pour ramener le bateau à bon port, le président du FCE a appuyé sur la nécessité pour notre pays de donner, à l'adresse des opérateurs économiques nationaux et étrangers, des signaux forts d'ouverture de son économie, à l'exception des industries militaires, les autres secteurs doivent être ouverts, sans apriori, à l'investissement privé. C'est un gage d'amélioration incontestable du climat de l'investissement et un impératif pour renforcer l'attractivité économique de l'Algérie.



La vraie diversification économique est au niveau local



Mettant à profit cette occasion, le président du FCE a salué les efforts du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika, indiquant que grâce à sa politique, le paysage économique national a fait émerger des entreprises privées leaders, ayant gagné en maturité. Il dit que «dans la phase actuelle, nous devrions poursuivre les efforts de soutien à la production nationale et d'accompagnement de nos entreprises, notamment les PME». S'agissant de l'investissement public, il a souligné que pour ce dernier, il faut une diversification des sources de financement, à travers le renforcement du partenariat public/privé. Ali Haddad n'a pas manqué de mettre l'accent sur la communauté algérienne à l'étranger, indiquant que celle-ci constitue une partie intégrante et indéfectible de notre nation. Elle recèle un potentiel important de ressources humaines de haute qualité et financière en direction de laquelle nous lançons un appel fort pour la promotion de nouveaux projets à grande valeur ajoutée économique et technologique. Dans son message lu par le secrétaire général de la wilaya, le wali d'El-Oued a mis en valeur les grandes potentialités dans cette wilaya, avant d'inviter ensuite les chefs d'entreprises à investir davantage au niveau de cette région. «L'université du FCE se veut aussi une occasion pour faire connaître les opportunités d'investissements aux opérateurs économiques» a-t-il indiqué. Pour sa part, le représentant de l'UGTA, M. Ahmed Gatiche, a souligné le soutien indéfectible de la Centrale syndicale à la démarche du FCE pour le développement de l'économie nationale. Par ailleurs, lors de l'organisation des tables rondes, les experts ont insisté sur la nécessité d'accorder une grande importance à l'économie digitale et d'encourager l'investissement au niveau local. À ce propos, Nacera Haddad, vice-présidente du FCE, a indiqué que «la vraie diversification économique est au niveau local».

Makhlouf Ait Ziane