Grand angle : Rapprochement dangereux

Guerre commerciale, tensions en mer de Chine méridionale, entre Washington et Pékin les dossiers brûlants s’accumulent. Taïwan, l’île rebelle, concentre l’actualité du week-end. Ainsi, Pékin a répliqué vendredi aux accusations « infondées » du vice-président américain Mike Pence, à l'encontre de la Chine, sur les questions concernant Taiwan, la mer de Chine méridionale, les droits de l'homme et la religion. « Il n'y a qu'une seule Chine dans le monde, et Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois », a indiqué Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, ajoutant que les Etats-Unis n'avaient aucun droit de critiquer les pays concernés qui avaient décidé de développer des relations avec la Chine sur la base du principe d'une seule Chine. Il y a quelques mois, Donald Trump a, dans un de ses tweets, braqué les projecteurs sur une question qu’on croyait résolue: celle du statut de Taïwan –officiellement la République de Chine. 21e économie mondiale, cette province a de quoi susciter non seulement des convoitises mais elle est aussi un moyen de pression que Washington cherche à utiliser à souhait contre l’Empire du Milieu. Taïwan reste une question de la plus haute importance dans le différend entre les États-Unis et la Chine. Après une parenthèse relativement calme de vingt ans, l’importance géopolitique de l’ancienne île de Formose est de nouveau mise en évidence. Au niveau diplomatique, le 16 mars 2018, la Taïwan Travel Act est entrée en vigueur. Il s’agit d’une mesure américaine qui encourage l’échange de visites entre hauts responsables américains et taïwanais. Cela a provoqué l'indignation de Pékin. L'Institut américain de Taïwan a également été inauguré et décrit par son président James Moriarty comme la pierre angulaire des relations bilatérales entre Washington et Taipei. Sur le plan stratégique, Taïwan fait partie du confinement anti- chinois des États-Unis, qui va du Japon à l'Inde, en passant par la Corée du Sud, les Philippines, l'Indonésie et le Vietnam. Une barrière tenue par les États-Unis pour empêcher la Chine d'étendre son influence en Asie de l'Est. Taipei, dans ce cadre, est une sorte de porte-avions américain qui pointe vers le territoire chinois. Pékin veut « annexer » Taïwan d'ici 2050, l'année après le centenaire de la fondation de la République populaire. La réunification est considérée comme un élément essentiel du processus de «résurgence nationale » recherché par le président Xi Jinping, qui devrait être achevé au milieu du siècle. Pour ces raisons, les États-Unis sont aujourd'hui le principal sponsor de la sécurité de l'île et augmentent leurs approvisionnements militaires à Taipei. Un rapprochement dangereux qui mettra sûrement à rude épreuve les futurs équilibres régionaux.

M. T.