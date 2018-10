USM Alger 0 - MC Alger 0 : Equitable

Le derby de la capitale entre l'USMA et le MCA, comptant pour la 9e journée du championnat de Ligue Une, s'est soldé, hier au stade du 5 juillet par un nul. Les deux formations se sont séparé sur un score vierge, à l'issue d'une rencontre assez équilibrée dans l'ensemble.

Cette partie a démarré sur des chapeaux de roues. Adoptant une configuration tactique aux tendances offensives (4-3-3), avec un pressing haut sur le porteur du ballon et un jeu aéré, les protégés du techniciens Français Thiery Froger ont d'emblée pris le contrôle de la rencontre. Monopolisant le cuir, les Rouge et Noir, qui ont pris l'initiative du jeu à leur compte, se sont tout de suite montrés dangereux. 5', Le coup franc de Cherifi est bien capté par Châal. 8', le heading de Benyahia passe tout près du cadre. 11', le tir de Koudri est repoussé par le portier. S'en suit un cafouillage dans la surface. La balle ressort vers Benguit, qui ne parvient pas à cadrer. De leur coté, les poulains de Saifi, ont choisi de subir le poids du match, en favorisant le jeu de contre. Evoluant avec un schéma tactique de prudence (4-4-2 en losange), avec un bloc relativement médian, ne se sont pas procuré beaucoup d'occasions dangereuses. C'est sur balle arrêté que le MCA a obtenue son unique opportunité de scorer. 19', suite à un corner, Bendebka à faillit surprendre Zemmamouche. Sa balle à été écarté sur la ligne par le defenseur Ardji. On pensait alors que le Mouloudia est rentré dans le match, mais ce ne fut pas le cas. Les camarades de Hachoud, toujours repliés, ont continuer de défendre. Se sont plutôt les Unionistes qui ont fait l'essentiel du jeu. 21', la balle de Koudri à failli faire mouche. 26', la tête piquée d'Ibara, invisible jusque là, est passée tout près du cadre. La seconde période, qui a connu une baisse de rythme et d'intensité, fut plus équilibrée que sa précédente. Visiblement plus motivés, les coéquipiers de Hachoud, qui se sont montrés plus présents dans les duels, ont osé un peu plus. Notamment avec l'entrée en lice de Derrardja. En resserrant les rangs, ils ont réussi à faire jeu égal avec leurs adversaire dans cette période, qui fut pauvre en occasion de but. 74', Nekkache se présente seul face à Zemmamouche. Il perd lamentablement son duel face au portier Unioniste qui repousse le cuir en corner. Une minute plus tard, Amada est expulsé par l'arbitre de la rencontre Abid Charef, suite à son intervention sur Benguit. Il était le dernier défenseur. Néanmoins, les protégés de Thiery Froger n'ont pas su profiter de leur supériorité numérique dans le dernier quart d'heure. 89', le centre tir de Benmoussa est bien boxée par Châal, qui était bien placé. Un nul qui n'arrange pas les affaires de l'USMA qui partage désormais la seconde place en compagnie du NAHD, en attendant ses deux matches retards. Le Mouloudia, en crise avant ce derby, s'en sort à bon compte.

Rédha M.