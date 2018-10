Dans la lucarne : FIFA et soutien de l’Afrique

Le football mondial avait vécu, il y a pratiquement trois ans, des difficultés, voire des « querelles » pour le moins interminables au point de mettre en péril l’instance suprême qui gère le football mondial. Comme on le sait, l’inamovible Sepp Blatter et celui qui devait le remplacer, Michel Platini, avaient été au centre d’un scandale de détournement d’argent. Certes, Platini a été récemment blanchi, mais Blatter avait perdu son poste de président de la FIFA, d’une manière définitive. En effet, la corruption, qui avait atteint des proportions pour le moins insoupçonnées, était fatale aussi bien pour Blatter que pour Platini. Le «vent du changement avait soufflé» pour «rendre plus blanche» cette instance réputée pour être la «maison de verre». Il faut dire qu’elle avait perdu d’une manière flagrante sa crédibilité, surtout que la corruption avait envahi la plupart des confédérations mondiales de football aussi bien en Afrique, en Amérique Latine, la Concacaf, l’Asie… la «gangrène» avait joué un rôle des plus négatifs pour «pourrir» une discipline très choyée de part le monde, eu égard à ses millions d’adeptes. Les élections ainsi effectuées pour redonner une nouvelle réputation à la FIFA en vue de la « rendre plus clean » en luttant avec énergie et force contre cet épiphénomène qui veut tout remettre en cause. C’est ainsi que Gianni Infantino avait pris le relais en jurant de tout «révolutionner». Il faut dire que depuis son élection en 2016, on peut dire que les choses fonctionnent comme il le faut. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la famille du football mondial est assez rassurée par ce qui se passe dans cette discipline depuis qu’elle est prise en main par le nouveau président Infantino. Il faut dire que la décision d’un mondial à 48 nations, dès 2026, organisé par trois pays (USA, Canada et Mexique), est une de ses «trouvailles». Certes, ce choix n’a pas fait que des heureux, mais… On ne donne, à priori, qu’aux «riches». C’est la candidature du Maroc qui avait subi les conséquences. Ceci dit, le président actuel, Infantino, veut briguer un second mandant en 2019. Il est sûr de ses convictions et veut, à tout prix, faire réaliser les objectifs qu’il s’est fixés. A priori, il a le soutien de la plupart des confédérations sportives. Lors du dernier congrès de la CAF, qui s’est déroulé à Sharm Echeikh (Egypte), le président de la CAF, Ahmad Ahmad, avait solennellement affirmé que «sa structure et ses 54 Fédérations sportives soutiennent sans réserve la candidature d’Infantino». D’ailleurs, il était présent à ce conclave africain. Ce qui prouve le poids de l’Afrique dans toutes les élections et notamment celle de la FIFA. La position de la CAF s’exprime comme suit :

«Le président de la Fédération internationale de football (Fifa), Gianni Infantino, a reçu "le soutien de l'Afrique" à sa réélection. Elu en 2016 alors que l'instance mondiale était en plein scandale planétaire de corruption, M. Infantino a annoncé en juin sa candidature à un second mandat. Le Congrès électif aura lieu le 5 juin 2019 à Paris». «J'estime de mon devoir (...) d'annoncer ce soutien de l'Afrique», a déclaré M. Ahmad, lors d'une réunion extraordinaire du comité exécutif de la CAF, en présence du président italo-suisse de la Fifa. «En plus du soutien électoral, vous avez l'engagement et l'implication de (...) tous les présidents (des fédérations africaines)», a ajouté le président de la Fédération royale marocaine, Fouzi Lekjaa, s'exprimant au nom des 54 fédérations du continent. «Ca signifie beaucoup pour moi», a remercié M. Infantino. «Depuis bien avant mon élection, je l'avais dit et j'ai tout mis en place pour faire en sorte que le futur soit vraiment en Afrique», a-t-il ajouté, soulignant : «Il s'agit de faire avancer le football, il s'agit de progresser tous ensemble.» Voilà qui accentue le respect du continent et de la CAF au sein de cette instance internationale qui veut se faire un «nouveau toilettage» favorable à tous et aussi à l’Afrique dans la perspective de voire le nombre de représentants africains à un mondial atteindre les neuf ou dix candidats. Ce qui serait une très bonne chose pour le continent et pour toutes les nations qui aspirent à être représentées dans un mondial.

Hamid Gharbi