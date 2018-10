Jeux maghrébins des sports traditionnels : Béchar hôte de la 1re édition

La wilaya de Béchar abritera, du 30 octobre au 3 novembre, la première édition des Jeux maghrébins des sports traditionnels en présence de 35 joueurs issus de 5 pays, a-t-on appris de la Fédération algérienne des jeux et sports traditionnels (FAJST). Le choix de Béchar entre dans le cadre de la promotion du tourisme au Sahara. Les pays attendus sont, outre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie et la Libye, lesquels devraient participer avec 7 joueurs chacun (garçons et filles). A travers l'organisation de ce rendez-vous, la FAJST veut faire connaître les sports traditionnels et son identité culturelle au Maghreb tout en encourageant leur pratique. L'instance fédérale a programmé six jeux et sports durant la compétition parmi lesquels "tachkomt" (jeu d'arc), l'escalade de palmiers et le fameux "matreg" (jeu de bâton), en présence de 20 arbitres.