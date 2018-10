CRB : Cherif El Ouezzani jette l’éponge !

Si-Tahar Cherif El Ouezzani a annoncé sa démission du banc du CRB à l’issue du match face au CSC (1-1), vendredi. Pour la énième fois depuis le début de la saison donc, le technicien se déclare partant. Reste à savoir si la direction réussira cette fois à le maintenir en poste. C’est une certitude, Cherif El Ouezzani ne fera pas de vieux os au CRB. Le technicien, on le sait, est sur le départ d’une minute à l’autre. Depuis son arrivée, en début du mois d’août, l’ancien coach de l’USMBA a annoncé sa démission à plusieurs reprises. Déjà, rien que cette semaine, l’entraîneur avait boycotté les entraînements durant deux jours avant de revenir finalement à de meilleurs sentiments sous la pression des dirigeants et des supporters. Néanmoins, le technicien a remis de nouveau sa démission sur la table à l’issue du match nul arraché sur le terrain du champion en titre, le CSC (1-1). « Ma démission tient toujours. Franchement, il y va aujourd’hui de l’intérêt du CRB. Je suis revenu au cours de la semaine par respect aux dirigeants et aux supporters qui ont insisté pour que je reste. Mais il faut voir la réalité en face. Le CRB a besoin d’un nouveau souffle. D’un nouvel entraîneur qui puisse provoquer le déclic », a dit le technicien qui aura, sauf revirement de situation, dirigé son dernier match sur le banc du CRB ce vendredi à Constantine. Si les choses se confirment, Cherif El Ouezzani ne devrait pas rester longtemps au chômage, puisqu’il est annoncé depuis plusieurs jours au MCO en remplacement de Badou Zaki dont le contrat n’est pas encore résilié de manière officielle, bien que le Marocain n’officie plus sur le banc des Hamraoua depuis plus d’un mois maintenant.

Amar B.