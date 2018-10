Ligue1 (9e journée) : Le NAHD met la pression sur la JSK

Cette 9e journée a été favorable au NAHD qui a réussi à renverser la «table» sur une équipe du PAC qui se croyait hors de protée. En effet, les pacistes avaient réussi à ouvrir la marque par leur «buteur-maison», Naïdji, dès la10e minute de la seconde mi-temps.

Les nahdistes semblaient accuser le coup, notamment au cours des 45 premières minutes de la partie. Il aura fallu attendre les 20 dernières minutes du second half pour voir Chouiter remettre les pendules à l’heure avant que Gasmi, deux minutes plus tard, ne donne l’avantage à ses camarades. Une victoire à l’arraché, mais très précieuse, puisque les nahdistes occupent provisoirement le poste de dauphin. Les canaris l’ont échappé belle devant une très bonne équipe médéenne. Elle a su comment contrer cette équipe de la JSK qui se croyait «imbattable». Il aura suffi d’un but de Chekrit, en seconde mi-temps, pour chambouler tous les plans de Dumas. Certes, Belaïli, d’un but lointain, a rétabli l’équilibre, mais il s’agit là d’un avertissement sans frais. Les médéens étaient proches du succès que les canaris.

Le CRB, lanterne rouge, a réussi après une «lutte» sans merci à revenir au bercail avec un précieux nul. Les locaux avaient ouvert la marque par Belkacemi, mais ils ratèrent énormément d’occasions comme s’ils ne voulaient pas gagner. Face à ces ratages en série, les belouizdadis, qui ont bien résisté, finiront par égaliser en fin de partie par Djerrar suite à un tir « rageur » de près. C’était mérité !

Bonne affaire que celle réalisée par le MOB qui était allé à Tadjenanet ramener trois points qui auront leur pesant d’or. Pourtant, ce sont les locaux qui avaient scoré en premier par Aribi sur penalty. En seconde mi-temps, les béjapuis égaliseront sur penalty par Dehar avant qu’Amokrane n’ajoute le but victorieux. Les poulains de Kamel Bouhelal sont ainsi «freinés» après quelques matches où l’euphorie avait fait place à l’insuccès.

Le derby de l’Est entre nouveaux promus est revenu aux camarades d’El Mouadhen. Ayant laissé passer «l’orage», les bordjis inscriront leur premier but en fin de match par Diarra avant que, deux minutes plus tard, Mellal, des 30 mètres, ne corse la note pour les locaux. Une victoire pour le moins inespérée, mais elle est salutaire et elle peut faire beaucoup de bien à l’équipe. Si on se fie au déroulement du match, se sont les m’lilis qui auraient pu ouvrir la voie des filets par Siam. Ce dernier, en effet, s’est présenté seul devant Chaouchi, mais il ratera lamentablement son face-à-face. Au lieu de «piquer» sa balle, il tirera sur Chaouchi, acclamé par les supporters. L’ASAM est en train de faire du «sur place», et cela commence à inquiéter Adjali et les dirigeants. Ces derniers ont affrirmé que leur «bus a été caillassé» par des énergumènes. Au stade du 20-Août de Béchar, l’équipe locale est en train de mettre fin à sa mauvaise série. Elle est sur son deuxième succès d’affilée. Cette fois-ci, ce sont les abassis qui avaient fait les frais du «réveil» des gars du sud.

Hamid G.