Sanction : La FIFA suspend la Sierra Leone

La Fédération internationale de football (FIFA) a suspendu jusqu'à nouvel ordre la Sierra Leone pour ingérence politique, a annoncé vendredi l'instance. L'instance dirigeante du football mondial accuse le ministre des Sports de la Sierra Leone, Ibrahim Nyelenkeh, d'avoir limogé la présidente de la Fédération de football de Sierra Leone (SLFA), Isha Jahansen, et son secrétaire général, Chris Camara. À la tête de la SLFA depuis 2013, Jahansen et Kamara, étaient dans le viseur des autorités en raison de soupçons de corruption, de matches truqués et de direction défaillante. Tous deux avaient été arrêtés en septembre 2016 et libérés sous caution à la suite d'une enquête de la Commission anti-corruption (ACC), avant d'être mis en examen en septembre 2017 mais n'ont pas encore été jugés. En juillet 2014, une quinzaine de responsables et de joueurs sierra-léonais ont été suspendus après une série de matchs suspects, dont une rencontre éliminatoire pour la Coupe du monde 2010 face à l'Afrique du Sud. Johansen (53 ans), première femme à diriger la SLFA, possède son propre club de football, le FC Johansen.