NA Hussein Dey 2 - Paradou AC 1 : Le Nasria plus volontaire

Le NA Hussein Dey, intraitable dans son antre du 20-Août, a remporté son derby face à Athlétic Club de Paradou. Les Sang et Or ont défait leurs adversaires par le score étriqué de 2 à 1. C’est en seconde période que le jeu s’est surtout animé. Menés au score, alors, les joueurs du Nasria ont réussi à renverser la vapeur, grâce à leur volonté, notamment. La première période de ce derby, assez équilibré dans l’ensemble, entre deux formations aux styles de jeu opposés, a été très disputée. En effet, celle-ci à été le théâtre d’une véritable bataille au milieu du terrain, entre la NAHD et son hôte, optant pour des configurations tactiques de prudence. Face à une formation de l’Athlétic évoluant en bloc (4-1-4-1) et se distinguant pas une bonne organisation sur le terrain, une reconversion rapide et un jeu en mouvement avec beaucoup de permutations, le Nasria (4-2-3-1) a eu énormément de mal à imposer son rythme et à avoir le contrôle de la partie. Le PAC, avec un jeu un peu plus élaboré, a surtout insisté sur les attaques placées, pour tenter de déstabiliser le la défense adversaire et ouvrir la marque. Naidji (21’ et 42’) par deux fois a failli scorer. De leur côté, le protégés de Bilel Dziri ont favorisé le jeu long et direct et les tirs hors de la surface pour parvenir à provoquer le danger dans la surface adverse. 28’, Gasmi oblige Moussaoui à se coucher pour capter le cuir. 41’, le tir de Yousfi passe tout près. 44’, Harag contraint le gardien à la parade pour dévier son coup franc en corner. Au retour des vestiaires, les poulains du technicien portugais Alexandre Chalo se sont montrés plus entreprenants. 51’, sur un contre bien mené par Bouzok, Naidji, le goleador maison, donne l’avantage au PAC. Ce dernier, seule au point de penalty, n’a eu aucun mal à transformer le caviar de son coéquipier. Un but qui complètement relance cette partie et force le NAHD à réagir. 57’, Gasmi échoue de peu dans son face-à-face avec Moussaoui. 66’, le heading pratiquement à bout portant de Gasmi est intercepté sans difficulté par le portier qui était bien placé. Le Nasria pousse de plus belle et parvient à revenir à la marque. 73’, Chouiter est à la conclusion d’une belle action collective. Une égalisation qui a complètement déstabiliser les joueurs du PAC. 75’, Gasmi reprend superbement de la tête le centre de Harag pour donner l’avantage au NAHD. 85’, Mouaki, qui venait d’effectuer son entrée en jeu, manque de peu d’aggraver la marque. Malgré les quelques tentatives de Boudaoui, Naidji ou encore de Benayad, le PAC, qui éprouve des difficultés dans les derbies depuis l’entame de la saison, ne reviendra pas au score. Le NAHD réalise un précieux succès lui permettant de s’installer sur le podium provisoirement.

Rédha M.