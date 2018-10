Accélération du rythme de réalisation et de livraison des logements : UNE PRIORITÉ DU GOUVERNEMENT

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, a procédé, jeudi au siège de l’AADL à Alger, au lancement de l'opération de choix de sites, au titre du programme AADL-2

Quelque 73.317 souscripteurs à travers 31 wilayas sont concernés par cette opération, a indiqué le directeur général de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL), Saïd Rouba.

L'opération concerne les wilayas d'Alger, Chlef, Laghouat, Oum El- Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Jijel et Sétif.

Elle concernera également les wilayas de Saïda, Sidi Bel-Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, Msila, Oran, El- Bayadh, Boumerdès, El-Tarf, Tissemsilt, Souk Ahras, Tipasa, Aïn Defla et Relizane. 8.000 souscripteurs sont concernés par cette opération à Alger, 5.000 à Annaba, 7.000 à Oran et 3.000 à Constantine. Le souscripteur dont la situation familiale a changé aura à cocher une case prévue pour fixer le nombre des membres de la famille.

Les souscripteurs ayant procédé au choix des sites seront programmés, la semaine prochaine, pour le retrait des ordres de versement et le paiement de la troisième tranche. Une deuxième opération de remise des pré-affectations aux souscripteurs dont l'état d'avancement des projets a dépassé 70%, sera lancée incessamment, selon le directeur de l'AADL. Les souscripteurs non programmés pour cette opération pourront faire leurs choix de sites, lors des prochaines opérations. Le choix des sites avait été lancé en décembre dernier au profit de 78.000 souscripteurs au programme AADL. Le site électronique destiné au choix des sites restera ouvert jusqu'à ce que l'ensemble des souscripteurs programmés aient effectué leurs choix, selon les explications fournies en présence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme 120.000 logements lancés au titre de l'année 2018.

Selon les chiffres officiels présentés par le ministre au siège d'AADL, le nombre de recours déposés, dans le cadre du programme AADL-1, s'élève à 14.065 recours, dont 9.311 ont été acceptés, 3.151 autres rejetés, et 1.063 acceptés avec réserves. Les recours déposés dans le cadre du programme AADL-2 s'élèvent, quant à eux, à 39.974 recours, dont 6.691 acceptés à ce jour, 13.333 rejetés et 2.298 acceptés avec des réserves. Par ailleurs, 17.352 recours sont actuellement en cours d'étude dans le cadre du programme AADL-2.

Le ministre a déclaré, à la même occasion, que le projet de loi de finances pour 2019 prévoit le financement de tous les logements de type AADL au niveau national, pour qu’ils soient livrés dans les délais impartis, a assuré, mercredi dernier, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar. M. Temmar a assuré que les programmes de la réalisation de logements AADL vont se poursuivre au niveau national. Ainsi, il indique que «tous les souscripteurs qui ont payé les premières tranches auront leur logement», a-t-il dit, précisant que son département prévoit des quotas de logements AADL qui sont en cours de réalisation, sans pour autant donner le nombre de logements lancés ou alors le taux d’avancement des travaux de ces logements. Le ministre a, en outre, souligné le fait que l’opération est en train d’être finalisée. «Nous avons recensé tous les sites, pour achever toutes les demandes de souscripteurs AADL au niveau national», a déclaré M. Temmar, soulignant que son département «prendra en charge le problème de l’aménagement qui a entravé la livraison des logements, un volet qui sera financé dans le cadre de la loi de finances pour 2019».

Salima Ettouahria



Tipasa

plus de 3.000 souscripteurs pour le choix de 5 sites



Plus de 3.000 souscripteurs au programme location-vente (AADL 2) à Tipasa ont entamé la deuxième opération de choix des sites, lancée jeudi à travers un nombre de wilayas du pays, via le site électronique de l’Agence de l’amélioration et du développement du logement (AADL), ont indiqué, hier à l’APS, les services de la wilaya. L’AADL a mis 5 sites à la disposition des souscripteurs de cette formule, au titre du programme 2013, estimés à 3.033 souscripteurs dans les communes de Tipasa (1.500 unités), Cherchell (1.033), Hadjout (200), Merad (200) et Aïn Tagouraït (100), ont ajouté les mêmes services. Intervenant après celle du mois de décembre de l’année passée, où 4.550 souscripteurs ont pu choisir leurs sites au niveau des communes de Tipasa et de Bousmaïl, cette opération a suscité un sentiment d’inquiétude chez certains souscripteurs, en raison de la difficulté d’accéder au site électronique ou la réception d’un message les informant de leur programmation prochaine, selon les échos reçus par l’APS. Après l’achèvement de cette deuxième opération, le taux des souscripteurs de la wilaya de Tipasa qui auront choisi leurs sites atteindra 90%, en attendant le lancement de la troisième et dernière opération qui permettra de clore définitivement le dossier AADL2, sachant que la wilaya a été l’une des premières à en avoir fini avec le programme AADL1. Dans le même contexte, Tipasa est l’une des premières wilayas ayant réalisé une avancée considérable dans le programme AADL2, en dépit du retard accusé dans le lancement des travaux dès 2017, a précisé la même source, ajoutant que les travaux au niveau des chantiers avancent bien, notamment les sites de Tipasa ville et de Bousmaïl, afin de rattraper le retard. À noter que le ministère de l’Habitat avait donné son accord de principe pour la consécration de 2.000 unités de logements supplémentaires au programme AADL2, à même de permettre à la wilaya de répondre aux demandes des souscripteurs dont le nombre dépasse 12.500, en sus des travaux en cours pour la réalisation de 10.500 unités dans le cadre du programme AADL 2013, réparties sur divers sites, principalement au centre de Tipasa qui compte, à lui seul, près de 5.500 unités réparties sur trois sites.

éradication des chalets à Dellys

Relogement de près de 600 familles à la fin de décembre

Près de 600 familles de la commune de Dellys (à l’est de Boumerdès) seront relogées, vers la afin de décembre prochain, dans le cadre du programme d’éradication des chalets dans la wilaya, a-t-on appris jeudi auprès du chef de la daïra de Dellys. «Des travaux sont en cours, en vue de parachever les travaux d’aménagements externes des logements publics locatifs destinés à ces familles occupant actuellement des chalets», a fait savoir Mohamed Nedjimi, dans une intervention, lors de l'émission «œuvrons pour une solution», animée par le journaliste Oussama Mahdi, de Radio-Boumerdès. Cette opération de relogement, première du genre à Dellys, est de nature à «mettre fin à tous les chalets installés dans la localité au lendemain du séisme du 21 mai 2003, au profit des sinistrés, avant leur redistribution, une fois ces derniers relogés, à des cas sociaux», a estimé ce responsable.

Les chalets concernés par l’opération de démolition, qui suivra l’évacuation de leurs occupants, sont situés dans les lieux dits Takedamt, Saline et la nouvelle ville, outre quelques sites éparpillés à travers la commune de Dellys, a informé M. Nedjimi. Plus de 9.000 chalets ont été éradiqués, à fin juillet dernier, à travers 17 communes de Boumerdès, soit un taux de 60% d’un total de 15.000 chalets installés à travers la wilaya, au lendemain du séisme de 2003. Selon une déclaration précédente (juillet dernier) de l’ex-wali de Boumerdès, Abderrahmane Madani Fouatih, le nombre de chalets éradiqués sur le territoire de la wilaya sera porté à «11.000, à la fin de l’année en cours», si toutefois, avait t-il observé, des «dotations financières seront disponibles pour l’aménagement des cités d’habitations destinées au relogement de leurs résidents». L’opération d’éradication, englobant 14.927 chalets répartis sur 95 sites à travers 28 communes, se fait «progressivement» à travers la wilaya, qui compte «poursuivre sur sa lancée jusqu’à leur éradication», selon les assurances des responsables locaux. À ce jour, la démolition des chalets a permis la récupération d’une assiette de plus de 200 ha sur un foncier ciblé estimé à 400 ha. L’assiette libérée est destinée à l’implantation de nombreux programmes de logements et d’équipements intégrés, dont 8.400 logements AADL, 1.787 logements publics locatifs et 1.120 logements promotionnels aidés.