Le wali d’Alger sur plusieurs chantiers : Plus de 90.000 logements attribués

Le lancement de la deuxième et troisième phase de la 24e opération de relogement dans la wilaya d’Alger est prévu très prochainement. C’est ce qu’a confirmé, jeudi, le wali d’Alger.

M. Abdelkader Zoukh, qui s’est exprimé au terme d’une visite d’inspection des projets de réalisation de structures scolaires dans les communes de Mahelma, Khraïcia (daïra de Draria), El-Harrach, Rouiba et Bordj El-Bahri, a indiqué que la date de l’opération sera fixée demain, à l’issue de la rencontre prévue entre le wali et la commission en charge de cette 24e opération de relogement scindée en 4 étapes et devra profiter à 8.000 familles. La première étape s’est déroulée en deux jours, soit les 4 et 12 juillet, touchant plus de mille familles.

Dans une récente déclaration, M. Zoukh a fait savoir que le nombre de familles ayant bénéficié des différentes formules de logement au niveau de la wilaya d’Alger, depuis 2014, s’élève à plus de 90.000.

Il est utile de savoir que lors des 23 opérations de relogement qu’a connues la capitale depuis juin 2014 jusqu’à janvier 2018, pas moins de 316 sites de bidonvilles sur les 569 recensés dans la wilaya d’Alger ont été éradiqués, permettant, de ce fait, le relogement de plus de 44.000 familles.

Il convient de rappeler que l’ambitieux programme de relogement dans la capitale s’inscrit dans le cadre de l’éradication des bidonvilles, et ayant permis, en outre, la récupération de plusieurs espaces pédagogiques qui ont été transformés en des habitations précaires pendant de longues années.

À l’issue de sa visite, le wali d’Alger a indiqué que la récupération des structures scolaires autrefois occupées par des familles (bénéficiaires de logements sociaux) et leur transformation en classes ont permis d’assurer plus de 5.500 places pédagogiques au profit des élèves.



20 nouveaux établissements réceptionnés d’ici fin 2018



À ce sujet, M. Zoukh a annoncé la réception, d’ici fin 2018, de plus de 20 nouveaux établissements scolaires des trois cycles, à savoir le primaire, le moyen et le secondaire, et ce au niveau de plusieurs commune relevant de la wilaya d’Alger.

«La réalisation de ces nouveaux établissements scolaires permettra sans doute de mettre un terme à la surcharge que connaît certaines écoles, et évitera, par la même, le recours au système de la triple vacation», a tenue à expliquer le wali d’Alger, tout en précisant qu’au total 20 groupes scolaires (écoles primaires), 2 CEM et 2 lycées seront réceptionnés à Alger, en sus de 6 groupes scolaires, 2 CEM et 2 lycées dans les circonscriptions relevant des directions de l’éducation d’Alger-Est et Alger-Ouest.

Saisissant l’occasion, M. Zoukh a annoncé la réalisation en cours de 94 groupes scolaires (écoles primaires), 27 CEM et 14 lycées. Selon lui, ces projets, qui devront être réceptionnés au cours de la prochaine rentrée scolaire, seront réalisés dans les nouvelles cités, qui seront, ainsi, dotées de toutes les infrastructures d’accompagnements.

M. Zoukh a indiqué qu’une fois ces établissements éducatifs réalisés, les classes préfabriquées seront déplacées vers les camps d’été, précisant que le recours à ces classes était provisoire pour régler le problème de surcharge au sein des établissements scolaires.

Il justifiera cette situation par le fait que la capitale a connu 24 opérations de relogement, ce qui a induit un déplacement des populations vers de nouvelles cités. «Cette situation a nécessité la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures, dites circonstancielles, dont la dotation de plusieurs établissements scolaires en classes préfabriquées, pour absorber le nombre important d’élèves», a-t-il expliqué.

Lors de sa visite d’inspection, M. Zoukh a fait état de la réalisation récente de 5.000 avaloirs pour protéger la capitale des inondations, ajoutant qu’il est prévu la réalisation d’avaloirs supplémentaires à l’avenir.

Le wali d’Alger a, dans ce contexte, appelé les citoyens à la nécessité de préserver l’environnement et à ne pas jeter les déchets sur les routes, pour éviter l’obstruction des regards d’eau.

«Les déchets jetés sur les routes vont boucher les regards qui deviennent inaccessibles à l’eau, notamment avec d’importante chutes de pluie», a-t-il insisté.

Kamélia Hadjib