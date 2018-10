Le Conseil de la nation a abrité, jeudi dernier, une séance plénière présidée par M. Abdelkader Bensalah et consacrée aux questions orales adressées aux ministres chargés des secteurs de la Communication, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du Travail et de la Sécurité sociale, et de l'Environnement et des Énergies renouvelables.

Communication

M. Kaouane : « FAIRE PRéVALOIR L’INTéRêT DU CITOYEN »



L’intervention du secteur vise à consacrer le droit du citoyen à l’information.

Le lourd déficit financier dont souffrent les imprimeries publiques, notamment dans le Sud, a amené le secteur de la Communication à intervenir pour l'impression des titres publics, et ce, «pour faire prévaloir le droit du citoyen, dans cette région, à l'information». C’est ce qui ressort notamment de l’intervention du ministre de la Communication, jeudi dernier, au Conseil de la nation. M. Djamel Kaouane, qui répondait à la question du sénateur Abdelkader Salem, sur «la non-exploitation optimale de l'imprimerie de Béchar, alors que sa création a été une décision courageuse de la part des pouvoirs publics», M. Kaouane a d’abord rappelé que le contexte économique de l'époque marquée par une conjoncture plutôt «propice» et «la prospérité du marché des journaux» mais, depuis, fera-t-il rappeler, «la situation a changé «avec un marché morose, ne générant aucun profit dans cette région». Face à ce constat, le ministère de la Communication a dû intervenir pour maintenir l'impression des titres publics dans les imprimeries du Sud, «en dépit de l'incompatibilité de cette décision avec la logique économique», a fait remarquer le ministre notant qu’il s’agit là, d’un investissement ayant été consenti sur la base de deux facteurs, à savoir l'étude de faisabilité économique et la garantie du service public au citoyen. «Nous avons choisi de faire prévaloir l'intérêt du citoyen», a mis en avant M. Kaouane, relevant que «toutes les imprimeries publiques sont confrontées à la même situation, notamment les deux imprimeries du Sud (Ouargla et Béchar), qui enregistrent actuellement d'importantes pertes, dues en grande partie au recul du tirage des journaux et l'arrêt de plusieurs titres privés, outre les conséquences de la crise économique. Ces imprimeries publiques sont aujourd'hui non seulement pas en mesure de réaliser des profits mais incapables de couvrir leurs frais», a indiqué le ministre faisant savoir, dans ce cadre, que l'impression des livres et autres publications est devenue le levier principal permettant la «survie» de ces imprimeries.

Soraya Guemmouri

Travail, emploi et sécurité sociale

Risques professionnels



Plus de 41.000 travailleurs sans moyens de protection.

«L'inspection du travail qui effectue des contrôles périodiques a, en 2017, enregistré, 41.745 travailleurs n'ayant pas bénéficier de moyens de protection individuels et collectifs contre les risques professionnels, donnant ainsi lieu à l'établissement de 5.379 PV d'infraction communiqués aux juridictions compétentes», a souligné le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

En réponse à une question orale sur les mesures de la prévention contre les risques professionnels, M. Mourad Zemali a également mis l’accent sur le fait que «la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles incombe, dans tous les cas, et en toutes circonstances, à l'employeur». Il faut savoir que dans le but de renforcer le contrôle, l'Inspection du travail mène périodiquement des enquêtes et des inspections approfondies dans les domaines relatifs à la prévention contre les risques professionnels et la médecine du travail, comme mis en relief par le ministre qui a cité, dans ce contexte, les opération d'inspection généralisées sur les dangers de l'électricité et les incendies, menées au niveau des établissements relevant des secteurs, de l'industrie, du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique en 2017. Chiffres à l’appui, le ministre a affirmé que «des visites ont été effectuées à plus de 2.501 entreprises exposées à ces risques et employant 173.853 travailleurs, dont 2.087 entreprises relevant du secteur privé et 282 du secteur public, ainsi que 132 entreprises privées étrangères». Les résultats ont «donné lieu au recensement de plus de 1.758 accidents de travail et 95 maladies professionnelles, entraînant l'établissement de 3.892 procès-verbaux, dont 367 de constat et 100 d'infractions» a-t-il relevé. Le ministre a aussi évoqué la contribution des instances relevant du secteur, en matière de formation et de sensibilisation, notamment, à la prévention contre les risques et maladies professionnels. M. Zemali s’est exprimé ici à propos de l'Institut national de prévention des risques professionnels (INPRP) qui a mené en 2018 des opérations au profit de 3.400 stagiaires des établissements de formation, outre la formation au profit de 677 travailleurs de 30 entreprises. L’on apprendra également que «de janvier 2016 à septembre 2018», les services de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) ont effectué, 7.225 visites de contrôle des conditions de travail dans des entreprises, à l'issue desquelles 69.000 recommandations ont été transmises aux employeurs concernant les manquements enregistrés dans l'application du régime en vigueur et plus de 15.000 autres inhérentes à l'obligation de formation, d'enseignement et de sensibilisation en matière de prévention contre les risques professionnels». S. G.

Enseignement supérieur et recherche scientifique

rapprochement entre l’université et les entreprises économiques

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en avant jeudi dernier toute l’importance du rapprochement entre l’université et les entreprises économiques. Ceci représente, en fait, «l'une des stratégies du secteur visant à jeter des ponts de coopération entre l'université et le monde économique pour assurer une formation de qualité qui cadrent avec les besoins du marché de l'emploi», note M. Tahar Hadjar. Le ministre qui répondait aux questions posées par deux membres du Conseil de la nation, sur l'éventualité de créer des centres d'études et de partenariat entre les secteurs de l'enseignement supérieur et des affaires et le transfert de 111 étudiants de l'institut des sciences politique de Tébessa vers l'université de Constantine 3 - a également mis l’accent sur la nécessité de «créer un fort partenariat et une relation étroite entre les opérateurs activant dans le domaine socio-économique et l'université». Dans ce cadre, le secteur de l'enseignement supérieur œuvre — a-t-il expliqué — à «l'activation des espaces de communication entre l'université et les entreprises économiques et à redynamiser les centres professionnels et le rôle de l'entrepreneuriat, outre le suivi de l'insertion professionnelle des diplômés, tout en encourageant les institutions universitaires, dans le cadre de ce nouveau modèle de gouvernance fondé sur le projet d'entreprise, à adapter les besoins de formation au domaine socio-économique mais aussi à conclure des conventions dans ce sens». Pour ce qui est du transfert des 111 nouveaux bacheliers inscrits à l’institut des sciences politiques dans la wilaya de Tébessa, le ministre a relevé que 28 établissements universitaires au niveau national assurent cette spécialité, précisant que «le nombre d’étudiants inscrits en sciences politique dans la wilaya de Tébessa concernés par le transfert est de 19 seulement» et que «leur prise en charge s’effectuera dans le cadre des œuvres sociales». S. G.

déchets hospitaliers et énergétiques

Assurer une meilleure gestion

En réponse à une question sur la question des déchets hospitaliers en Algérie et «les démarches pratiques et juridiques afférentes à leur traitement de façon saine et sécurisée sans porter atteinte à l'environnement «la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati a assuré que son secteur veille à se débarrasser de «ces déchets jetés de manière anarchiques», soulignant «l'existence de décrets relatifs à la gestion, au contrôle, au stockage et à l'usage des déchets hospitaliers».

La ministre a aussi rappelé les efforts consentis pour développer la formation et assurer le soutien technique au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière en vue de moderniser les infrastructures d'enfouissement au niveau des entreprises qui produisent ces déchets, mais aussi, le soutien apporté aux entreprises privées chargées du traitement des déchets. Outre la mise en place de quatre autoclaves se trouvant actuellement en phase d’exploitation, les services du ministère dirigé par Mme Zerouati ont «accordé une accréditation valable pour 5 ans au profit de 50 collecteurs de déchets au niveau national». Aussi, des licences ont été accordées pour l'exploitation de 22 enfouisseurs afin de traiter ces déchets hospitaliers par les ministères de l'Environnement et de la Santé. Actuellement, l'opération de gestion et d'élimination des déchets médicaux se trouve en cours d'examen du degré d'impact sur l'environnement, a fait savoir la ministre qui a affirmé que «la police scientifique avait adressé des mise en demeure de plusieurs établissements hospitaliers à Ain Defla, Naâma, Skikda, Mostaganem et Alger». D’autre part, Mme Zerouati a insisté sur «l'impératif de former et de sensibiliser les employés des hôpitaux». Par ailleurs et s’agissant de la question relative aux mesures prises par le ministère pour mettre terme aux comportements d'atteinte à l'environnement, notamment au niveau des zones d'exploitation de champs et de bassins pétroliers dans le Sud en vue de protéger la faune, la ministre a affirmé que «le projet a mis en place une série de mesures concernant ce type de projets énergétiques dont la loi relative aux hydrocarbures faisant obligation à chaque entreprise opérant dans l'exploitation de bassins pétroliers d'élaborer une étude sur les probables incidences et dangers environnementaux et la soumettre à l'autorité de régulation des hydrocarbures chargée du suivi et de la coordination». Ces études devront englober toutes les procédures nécessaires pour réduire les incidences négatives pouvant résulter des activités d'exploration et d'exploitations d'hydrocarbures, a assuré la ministre qui fera remarquer également que ces activités sont aussi soumises à la loi relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. Claire, nette et précise, la ministre notera que «les sociétés activant dans ce domaine étaient pleinement responsables de la gestion de ces déchets et, partant, des frais de leur traitement».

S. G.

Relations avec le parlement

Coordination avec le pouvoir législatif pour « la stabilité des institutions »



Dans une déclaration à la presse à l’issue des travaux de la séance plénière du Conseil de la nation, le ministre des Relations avec le Parlement, M. Mehdjoub Bedda, a indiqué que son département a «pour mission la coordination de l'action entre le gouvernement et les deux chambres du Parlement afin de concrétiser la stabilité des institutions», et que «le gouvernement poursuit de près l'évolution de la situation à l'Assemblée populaire nationale (APN)». M. Bedda qui affirme que la question de retrait de confiance au président de l'APN, M. Saïd Bouhadja, «revient aux députés», a également souligné que «le gouvernement suit de près la situation, d'autant que le Parlement, qui représente le pouvoir législatif, est son partenaire». En réponse à une autre question portant sur «l'éventualité du report de l'examen, au Parlement, du projet de loi de finances 2019 (PLF 2019), en raison du gel des activités de l'APN», M. Bedda a qualifié cette question de «précoce», rappelant que «nous ne sommes qu'au début d'octobre».

S. G.