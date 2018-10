Installation des nouveaux walis et walis délégués : Nécessité d’être à l’écoute des citoyens

l M. Bedoui appelle les walis à une coordination efficace avec les élus.

l Les walis délégués aux prérogatives renforcées appelés à œuvrer pour le développement du Sud et des Hauts Plateaux.

S’exprimant, jeudi, à l’occasion de la cérémonie officielle de l'installation des nouveaux walis et walis délégués, le ministre de l'Intérieur,

des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire estime que ce changement dans le corps des walis intervient dans une période «cruciale» dans le processus de développement de l'État algérien, et invite, à ce propos, ces nouveaux responsables à «intensifier» le travail de terrain et à être à l'écoute des citoyens.

«Il existe plusieurs canaux pour le faire, tels que les médias ou encore les sorties sur le terrain et les rencontres avec la société civile du fait que le citoyen figure parmi les priorités absolues de l'Etat. Le citoyen est au cœur de l’opération de l’Etat, il ne doit pas être marginalisé, il est un acteur efficace dans le développement et le changement de son territoire, vu sa fine connaissance en la matière», a affirmé M. Noureddine Bedoui dans une allocution publiée sur le site Internet du ministère.Tout en affirmant que l'ère de la dépendance totale au budget de l’Etat est désormais «révolue», il appelle les nouveaux walis à faire preuve d'initiative en créant des activités économiques correspondant aux spécificités de chaque wilaya et considère que la réussite des missions des walis dépend, en premier lieu, de leur capacité à «détecter» les points forts et faibles des économies locales et à «identifier» les priorités du développement.

Toutefois, il rassure que l'Etat ne se désengagera pas de son rôle en matière de développement. «L'Etat est déterminé à poursuivre ses efforts et ses actions de solidarité aux citoyens à travers l'amélioration du cadre de vie, et ce, en rapprochant l'administration du citoyen ainsi que la concrétisation de nouveaux acquis sociaux au profit des différentes couches de la société. Il n’est nullement à l’ordre du jour de limiter nos interventions. L’Etat renforcera encore plus ses efforts de développement en termes de qualité et de quantité», a-t-il assuré non sans rappeler que le Président de la République, «grâce à sa vision stratégique», a consacré aux walis délégués un décret leur octroyant «davantage» de prérogatives et les dotant de «nouveaux» services complets du fait, a-t-il précisé, qu’il place de grands espoirs dans le développement du grand Sud.

Le ministre de l’Intérieur insistera dans le même sillage sur la «poursuite» des efforts pour la réalisation de «nouveaux» acquis, plus particulièrement au profit des couches démunies de la société, citant à titre illustratif le volume «croissant» des transferts sociaux que Bouteflika «veille» à l’assurer à travers le budget de l'Etat. «Ceci démontre que la politique de l'Etat s'inspire des valeurs et principes de la révolution de Novembre 1954, qui constituent les fondements mêmes de l'Etat démocratique et social», a-t-il lancé en direction des walis et walis délégués.

Pour le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, une coordination «efficace» entre les walis et les élus nationaux et locaux s’impose pour assurer «davantage» d'efficacité et de précision, loin des «surenchères» et des «protocoles». «L'élu est votre appui dans l'accomplissement de vos missions et non un adversaire et vous êtes tenus de concourir ensemble à servir l'intérêt général. Un tel engagement est à même de vous mettre à l'abri des dérapages», a-t-il considéré, exhortant au passage ces commis de l’Etat à travailler «ardemment» afin de «garantir» la propreté des endroits publics, les soins, les services publics, ainsi que la gestion efficace des écoles primaires.



Travailler en symbiose avec les élus



Le ministre de l’Intérieur croit dur comme fer que les problèmes et les difficultés déplorés dans la gestion locale exigent la «conjugaison» des efforts des walis avec leur «entourage», chose qui permettrait de pallier les insuffisances et de répondre rapidement et efficacement aux aspirations du citoyen.

Bedoui a mis à profit, par ailleurs, cette opportunité pour évoquer le nouveau chalenge pour lequel la stratégie de l’Etat est orientée. Il s’agit de la recherche de «nouveaux» débouchés en termes d’emploi, d’infrastructures et de ressources humaines, chose qui ne sera réalisée, selon lui, que par un ferme engagement de «mieux faire» et de concrétisation «effective» en réduisant, «autant que possible», toutes formes de paresse, de complexe et d’illusions. «Cela relève du droit du citoyen à voir le résultat sur le terrain».

«Répondre effectivement aux attentes de citoyen doit nécessairement passer par son implication, la confiance et l’estime qu’on lui accorde. Le devoir d’améliorer son cadre de vie et de le rapprocher davantage des services publics, notamment ceux relatifs à la santé et aux prestations de proximité demeure vital», a-t-il encore souligné. Il rappelle en outre la stratégie mise en place par l’Etat, conformément aux recommandations du président de la République, laquelle s’articule autour de la «valorisation» de la sécurité de citoyen, qui, à l’ère des «mutations climatiques», doit aller en faveur de la prévention et de l’anticipation. aux yeux du ministre de l’Intérieur, une telle priorité doit être «intégrée» dans la stratégie nationale de prévention contre les risques majeurs. «En raison des changements climatiques et leurs effets sur la sécurité du citoyen, il est important d'inscrire la stratégie nationale de prévention et de gestion des risques majeurs parmi vos priorités», a déclaré M. Bedoui.

S. A. M.