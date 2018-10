Forum méditerranéen des femmes entrepreneurs : Place à l’économie digitale

La présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), Saïda Neghza, a insisté sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour réduire le grand écart entre les hommes et les femmes dans le domaine numérique, pour permettre à la femme d’acquérir des compétences, des connaissances, ainsi que l’accès aux outils et ressources informatiques. Intervenant, à l’occasion de la tenue du Forum méditerranéen des femmes entrepreneurs, sur le thème «La femme chef d’entreprise, vecteur de développement de l’économie digitale», elle a indiqué qu’il est temps aujourd’hui aux parties concernées de déployer plus d’efforts pour faire participer davantage la femme dans des questions relatives à la conception, au développement et dans toutes les technologies, en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle. Elle a ajouté que «le secteur privé devrait également encourager les initiatives visant à promouvoir les femmes dans l’ingénierie, les mathématiques, les sciences et la technologie, et l’investissement dans les communications». Pour permettre aux femmes chefs d’entreprise d’être plus performantes dans le secteur du digital et la consolidation d’actions, Mme Neghza a insisté, à cet effet, sur la nécessité du renforcement de la coopération entres les différents organisations patronales de la rive nord et sud de la Méditerranée. «Les femmes chefs d’entreprise de la méditerranée sont chanceuses d’être dans un espace rempli d’opportunités, pour mettre en valeur leur rôle dans le développement économique», a-t-elle estimé. Appuyant ses dires, elle a cité, entre autres, le lancement de différents programmes de partenariat, d’échange et d’expériences, entre les entreprises des deux côtés de la Méditerranée. La présidente de la CGEA n’a pas manqué d’afficher sa pleine satisfaction quant à la compétence de la femme des pays de cette région, indiquant que «les femmes et les filles de notre région continueront à travailler et à s’impliquer davantage dans le domaine de la technologie, non seulement en tant que consommatrice, mais aussi en tant que créatrice». Il y a lieu de noter que le FMFE est un événement organisé dans le cadre du projet EBSO Med, rappelant que celui-ci est un projet d’une durée de 4 ans co-financé par la Commission européenne et coordonné par BUSINNESMED. Il vise à stimuler l’environnement des affaires dans la région méditerranéenne et à promouvoir la croissance économique des entreprises des pays de la rive sud de la Méditerranée, améliorer l’efficacité en termes de capacités de gestion des organismes de soutien aux entreprises (BSO) en région méditerranéenne, à travers des services améliorés en conformité avec les normes de qualité, ainsi que l’habilitation des acteurs du secteur privé dans la région en développant les liens et les réseaux d’affaires entre les BSO du Voisinage Sud et leurs homologues européens, en les aidant à profiter des services financiers offerts par les Institutions de Développement et de Financement (DFI).

M. A. Z.