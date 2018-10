L’ambassadeur du Brésil à Bordj Bou-Arréridj : « L’Algérie est notre 2e partenaire en Afrique »

L’ambassadeur du Brésil, M. Edouardo Botelho Barbosa, qui a effectué jeudi dernier une visite de travail à Bordj Bou-Arréridj s’est rendu dans les deux unités de la société Condor spécialisées dans la téléphonie mobile et dans la fabrication de pâtes.

A l’issue de la visite qui intervient à la veille des élections présidentielles dans son pays, prévues dimanche, l’ambassadeur s’est dit rassuré quant aux potentialités de l’économie algérienne et des possibilités d’échanges entre les deux pays, rappelant que ce sont les plus importants, ce qui permettra de promouvoir les relations commerciales avec votre pays qui est notre deuxième partenaire en Afrique. Les rapports amicaux qui durent depuis l’indépendance de l’Algérie sont solides et importants avec une volonté commune de les développer, a ajouté le diplomate. Il a également souligné que son pays occupe la 7e ou 8e place dans le monde, même s’il sort d’une profonde récession. «Tout indique que nous allons reprendre la croissance dynamique des années passées», a-t-il indiqué. Le diplomate, qui a rappelé que son pays dispose d’une économie diversifiée, a évoqué l’industrie aéronautique qui est la troisième du monde, d’une industrie automobile et d’une industrie agro-alimentaire développées, puisque le pays exporte dans le monde entier sans avoir épuisé toutes les ressources et surtout sans toucher à l’Amazonie. Evaluant les échanges entre les deux pays, M. Barbosa a annoncé qu’en 2017 ils se situaient autour de 3,5 milliards dans les deux sens, avec un surplus pour l’Algérie. Ces échanges ont été variés, a précisé le diplomate qui a tenu à citer la construction du viaduc de Constantine qui est devenu, a-t-il dit la nouvelle carte postale de la ville. Le tourisme a également sa place, a ajouté l’ambassadeur qui a parlé de l’ouverture prochaine d’une ligne aérienne indirecte entre son pays et l’Algérie. De son côté, le PDG de Condor, Abderrahmane Benhamadi, dont le groupe a lancé un projet de construction automobile avec la société Peugeot et d’autres partenaires algériens, a évoqué la nécessité de profiter de l’expérience du Brésil qui compte une industrie automobile performante avec une production 4 millions de voitures par an. «Nous allons examiner avec les Brésiliens les possibilités de développer une activité de fabrication de pièces de rechange automobile dont le pays a besoin», a déclaré M. Benhamadi qui a rappelé que les possibilités d’échanges sont énormes.

