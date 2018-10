Salon de l’artisanat à Tizi Ouzou : Près de 100 artisans attendus

La 10e édition du Salon national de l’artisanat qu’organise annuellement l’Assemblée populaire de wilaya de Tizi-Ouzou se tiendra du 8 au 13 du mois en cours au niveau du square Colonel Mohand-Oulhadj, a fait savoir l’Assemblée organisatrice dans un communiqué. Près de 100 artisans représentants plus de 25 activités artisanales sont attendus à cette manifestation destinée pour la promotion et la valorisation des produits artisanaux de la wilaya. Plusieurs produits de l’artisanat seront exposés et proposés à la vente à l’occasion de ce Salon national. Il s’agira, entre autres, de bijoux d’argents, de poterie, vannerie, tapis, de robes kabyles, de burnous, d’objets sculptés et tant d’autres produits du terroir comme le miel, la figue sèche…

Les produits exposés dans ce Salon représenteront différentes régions du pays, tant la participation à cette manifestation est nationale. Une quarantaine d’exposants, attendus à ce Salon, sont venus de 44 wilayas du pays, selon la présidente de la commission agriculture et artisanat de l’APW de Tizi-Ouzou, Samia Madi. L’objectif principal de ce Salon, qui constitue un véritable carrefour de l’artisanat national, est, toujours selon la même interlocutrice, «l’accompagnement et l’encouragement des artisans locaux et nationaux pour pérenniser, valoriser et promouvoir l’artisanat dans toutes ses variantes». Ce Salon constitue aussi une véritable tribune permettant aux artisans d’étaler leur savoir-faire dans le domaine, comme il leur permettra d’écouler leurs produits, a-t-elle encore indiqué, en ajoutant que ce Salon sera également un carrefour d’échange d’expériences et de nouvelles techniques entre les différents artisans, chacun dans son domaine respectif. Un riche programme qui s’étalera sur une semaine a été concocté par les organisateurs de ce Salon. Parmi les activités de ce Salon, figure une campagne de sensibilisation et de vulgarisation que mèneront les organismes d’appui à l’emploi, comme l’Ansej, Cnac, Angem en direction des artisans et des jeunes désirant d’investir dans le secteur de l’artisanat.

Bel. Adrar