Banques : Promouvoir l’économie nationale

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a effectué, jeudi dernier, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Sétif, où il s’est enquis des avancées qu’a connues ce secteur.

Une visite à l’issue de laquelle, accompagné du wali et du PDG de la BNA, il rencontrera aussi des opérateurs économiques de cette wilaya qui constitue un pôle d’excellence en la matière.

Dès son arrivée il procédera à l’inauguration d’une agence de la BNA, un véritable joyau après la rénovation qu’a connue cette infrastructure dont la réalisation remonte à 1851. En parcourant les différents espaces de cette banque qui relevait du Crédit agricole, constituant même dans sa dimension historique la première banque sur la place de Sétif avant son acquisition par la BNA en 1968, le ministre ne manquera pas de féliciter les initiateurs de cette belle œuvre qui trouve place au cœur du vieux Sétif.

Il mettra l’accent sur la place importante qu’occupe la wilaya au niveau national dans la dynamique de l’investissement, occupant le troisième rang dans le recouvrement des recettes fiscales et soulignera que cela est très encourageant, sachant de surcroît que les banques abondent dans le même sens. De ce fait, les pouvoirs publics insistent particulièrement sur la contribution constante des banques à la promotion de l’économie nationale et à être plus attractives. Dans ce contexte il est utile de souligner, comme nous l’indiquera M. Aboud Achour, PDG de la BNA, que cette banque compte aujourd’hui 215 agences, 17 directions régionales et 2.500.000 comptes. A propos de l’informel et des mécanismes mis en œuvre pour introduire cette masse monétaire dans le circuit régulier, le ministre devait dire : «Nous travaillons beaucoup sur cette inclusion financière. Il s’agit notamment de moderniser notre système financier et mettre à la disposition du grand public l’ensemble des moyens modernes de payement, la carte et les transferts électroniques.» Sur un autre volet non moins important, le ministre soulignera que la fiscalité locale est au cœur du programme du gouvernement et qu’actuellement, un groupe de travail des ministères des Finances et de l’Intérieur travaillent sur ce dossier pour donner les moyens aux communes et à la wilaya de répondre aux préoccupations du citoyen.» Abderrahmane Raouya se rendra ensuite à Ain el Kebira et Ain Mouss dans la commune de Sétif où il procèdera à l’inauguration de deux nouveaux centres de proximité des impôts avant de visiter le nouveau siège du Trésor public et du premier centre régional des archives qui seront mis en service le 1er novembre prochain. Dans cette wilaya les recouvrements, en progression par rapport à 2016, ont atteint en effet, 41 milliards de dinars en 2017.

F. Zoghbi