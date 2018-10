Guelma : L’Oued Zenati déborde

Les pluies diluviennes enregistrées, jeudi dans la wilaya de Guelma, ont fait déborder l’Oued Zenati et ont été à l’origine d’inondations dans certaines habitations se trouvant à proximité, sans faire de victimes, aucun a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la direction locale de la protection civile. La même source a précisé que les équipes d'intervention de l'unité secondaire de la protection civile de cette commune (44 km à l'ouest de Guelma), sont intervenues sur les lieux en vue de pomper les eaux qui se sont infiltrées à l’intérieur de quelques habitations, où meubles, literie et équipements électroménagers sont été endommagés, soulignant que le niveau de l’oued a baissé par la suite et retrouvé un cours normal. Selon le témoignage des citoyens habitant dans la commune d'Oued Zenati, le niveau de l'eau a commencé à monter dès les premières heures du matin, ce qui a fait sortir l’oued de son lit et provoqué des inondations aux alentours, touchant notamment les habitations précaires qui se trouvent non loin des cités du 20-Août et celle des Mûriers.