Skikda : Plusieurs interventions pour aspirer les eaux de pluie

Les services de la Protection civile de la wilaya de Skikda sont intervenus, depuis mercredi soir, pour aspirer les eaux pluviales à travers différentes régions du territoire, a-t-on appris jeudi de la cellule de la communication de la protection civile. «Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour une intervention rapide pour pomper les eaux à travers les routes, les établissements scolaires et les entrés des immeubles», a précisé à l’APS cette même source. Les agents de la protection civile sont intervenus depuis les premières heures de la matinée pour absorber l’eau au sein de nombreux établissements scolaires pour permettre aux élèves de suivre leurs cours dans de bonnes conditions à l’instar du CEM Ibn Djebir à la cité des frères Saker, sis au centre-ville, et les écoles primaires Ahmed Mahbouche à Azzaba et Bouchebcheb Ali dans la commune de Kerkera, a ajouté la même source. Les agents de la protection civile sont intervenus également pour pomper l’eau sur un kilomètre de long, au centre-ville de Kerkera dans la daïra de Collo, ayant causé la fermeture de la voie considérée comme la seule rentrée de la ville de Collo.