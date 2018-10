Mostaganem : Protection du pôle urbain de Salamandre

Une enveloppe de 22 millions DA est allouée pour la protection du pôle urbain de Salamandre (Mostaganem) contre les inondations, a-t-on appris jeudi dernier du directeur de wilaya des Ressources en eau. Cette opération d’urgence touchant notamment la façade maritime Ahmed Ben Bella et le port de plaisance et de pêche de Salamandre permettra de traiter les points noirs enregistrés lors des averses au début du mois de septembre dernier. Elle prévoit le drainage des eaux cumulées des unités industrielles limitrophes à la coopérative El Mersa à l’ouest de Salamandre et la réalisation d’un grand collecteur et d'un canal de pompage vers la station de traitement des eaux usées de «Sablettes» dans 3 à 4 semaines pour un coût de 12 millions DA. Une autre canalisation de drainage d’eaux collectées sera réalisée à la façade maritime et son pompage vers le bassin du port de Salamandre pour 10 millions DA, a-t-on indiqué.