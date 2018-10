MILA : Pluies diluviennes

Les pluies diluviennes enregistrées à Mila ont causé des infiltrations d’eau dans plusieurs établissements scolaires et édifices à travers les communes nord de la wilaya, a indiqué mercredi dernier, la Protection civile. Dans son bilan d’intervention dans les communes touchées jusqu’à mercredi après-midi, les services de la protection civile ont procédé au pompage des eaux dans l’école primaire chahid Guttar-Cherif, au collège d’enseignement moyen (CEM) du 8 mai 1945 et le lycée Rabah Bitat et une habitation individuelle à la commune Tassadane Lahdada. Les agents de la protection civile sont intervenus pour pomper les eaux d’une maison dans la commune de Minar Zarza, selon le communiqué. Dans la commune d’Ain El Beida, les pompiers sont intervenus pour pomper les eaux du CEM El Mokrani Abdelhamid et dans les immeubles de la cité Mohamed Tahar-Filali dans la commune de Ferdjioua.