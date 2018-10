Des mesures préventives contre les risques d’inondation : Les autorités locales à pied d’œuvre

Alors que les agriculteurs se préparent à lancer la saison de labour-semailles, les premières averses d’automne augurent d’une bonne saison de récoltes. Mais, ce qui fait le bonheur des uns pourrait être une source d’angoisse pour d’autres, les citadins notamment.

Les vidéos des inondations diffusées sur les réseaux sociaux, méritent d’être prises en considération. Pas pour la valeur informative des contenus diffusées par des amateurs du web, mais pour l’écho qu’elles doivent avoir auprès des autorités locales.

C’est d’ailleurs le cas, puisque les services concernés dans plusieurs wilayas, s’activent pour la mise en place des plans de gestion des risques axés principalement sur l’anticipation, la prévention, et la réduction des risques encourus des catastrophes naturelles.

M. Hocine Necib, ministre des Ressources en eau, a dans ce contexte déclaré récemment que son département œuvre «à la préparation d'une stratégie globale de prévention face aux risques d'inondations». Pour mettre en application les recommandations des pouvoirs publics, plusieurs directions dans les différentes wilayas ont préparé les plans d’action.



Alger : l’anticipation pour une intervention rapide



La wilaya d’Alger qui a lancé, il y a deux mois de cela, un Plan directeur de résilience urbaine (PDRU), entend mettre en application les décisions prises pour une meilleure gestion des risques. A cet effet, les services d’hygiène dans la plupart des communs de la capitale ont lancé des opérations de réhabilitation, nettoyage des égouts et fosses septiques, la remise en état des principaux axes routiers, en vue d’éviter les risques d’inondation et glissement du terrain en ce début de la saison pluvieuse.

Selon le directeur des essources en eau de la wilaya d’Alger, Kamel Boukricha, «pour les travaux d’assainissement, dix-sept entreprises privées s’activent au niveau des 57 communes de la capitale, pour l’extraction de quantités de boue et autres débris qui se sont accumulés dans les égouts». Celles-ci viennent en renfort aux techniciens de l’entreprise Asrout et de la SEAAL mobilisés pour l’évacuation des avaloirs obstrués, comme première étape des dispositifs permettant de réguler le débit des cours d'eau et de lutter contre les inondations.

Le même responsable a affirmé à la presse que les services concernés seront «prêts à intervenir à tout moment pour anticiper les risques dus à la montée et la stagnation des eaux pluviales». Ce dernier a exhorté les habitants de la Capitale «à agir d’une manière responsable, en respectant les normes d’hygiène». Les normes d’hygiène dont parle M. Boukricha concernent «le déversement anarchique des ordures, notamment les débris et matières de construction dans les égouts et avaloirs».

Prévenir et anticiper les risques passe aussi par la coordination des efforts et la proximité aussi, le P/APC d’Alger-Centre, Abdelhak Bettache a appelé hier, «à la vigilance» en mettant à leur disposition des numéros de téléphones pour «signaler les anomalies et permettre aux services concernés d’intervenir le plus rapidement possible».

Les responsables de la wilaya d’Alger assurent que «la capitale est sécurisée grâce aux structures de résilience et l’intégration de la gestion des risques de catastrophes naturelles. Les Algérois ont en effet, toujours en mémoire, le triste souvenir des inondations de Bab El Oued survenues en 2001.

En effet, depuis, les autorités locales ont appris les leçons, ceci, à travers l’élaboration des plans de gestion urbaine prenant en considération l’expansion démographique et les nécessité de protéger les nouvelles cités en les dotant des infrastructures techniques pour réduire l'impact des catastrophes à la fois sur les vies humaines et sur les biens.



À Tipasa, la priorité est à l’éradication des points noirs



C’est la même stratégie adoptée dans d’autres wilayas, à l’image de Tipasa qui a réussi l’éradication «des points noirs» de stagnation des eaux pluviales, celles-ci étaient «au nombre de dix-neuf, il y a deux ans» mais grâce à la conjugaison des efforts, assure M. Mourad Othmane responsable des services des ponts et chaussées à la direction des travaux publiques, «nous avons pu maîtriser la situation ».

Ce dernier affirme, par ailleurs, que ses services sont sur le point «d’éliminer quatre autres points noirs suivant un programme élaboré par une étude technique» réalisée par les techniciens.

Néanmoins, le problème constaté est «l’émergence d’autres points noirs, à cause, notamment «d’une urbanisation accélérée». Cela ne démotive pas les services concernés de cette wilaya d’accomplir leurs missions, à l’image de l’unité d’assainissement de la SEAAL, qui a tracé un programme de nettoyage d’un réseau d’assainissement de plus de 200 km dans 24 communes, selon les affirmations de M. Ahmed Medjiah, directeur de l’Unité d’assainissement. Conscients des risques, et en vue de d’anticiper les dégâts qui peuvent se produire, les autorités locales ont décidé d’agir, en réactivant le plan de prévention contre les risques d’inondation »en coordination avec les communes et les services techniques de la SEAAL».

La mise en œuvre de ce plan, concerne le nettoyage des différents ruisseaux, des avaloirs, et le traitement des réseaux d’assainissement, et l’enlèvement de tous les sédiments pour faciliter une circulation normale des eaux et éviter ainsi tous les imprévus.



Khenchela : des études et projets pour accompagner la transformation urbaine



C’est la même préoccupation à l’est du pays. Pour les autorités locales de la wilaya de Khenchela, la réalisation d’un «canal au pied de la montagne de Boughegal, à proximité du chef lieu du wilaya s’étendant sur trois kilomètres pour l’évacuation des eaux vers l’oued Baghai».

Ce canal, dont le taux de réalisation est à 75%, selon M. Bouali Mohamed, directeur de l’unité d’assainissement, permettra de prévenir cette ville entourée de relief montagneux, des effets des pluies orageuses.

La poussée démographique que connait cette wilaya, a rendu incontournable la réalisation des études et projets pour s’adapter aux transformations, en vue d’une gestion rapide et efficace des catastrophes naturelles dans les milieux urbains, notamment les communes de Kais, Taouzient, M’Toussa, Aïn Touila, Ouled Rechache, Chelia, Remila, Baghai, et Bouhmama.



Un plan d’urgence pour Sidi Bel-Abbès



Les wilayas de l’Ouest ne sont pas en reste elles aussi. Dans ce sillage, la wilaya de Sidi Bel Abbès a déclenché un plan d’urgence pour la prévention des quartiers situés à l’ouest de la ville, notamment la cité Dhaya et Sidi Djilali.

Une enveloppe de 15 milliards de centimes a été dégagée pour la mise en œuvre de ce plan, selon les services de la daïra. La wilaya a résolu le problème de la montée des eaux du oued Mekra, à travers la réalisation d’un canal en béton pour le transfert des eaux écoulées en plus de la réhabilitation du réseau urbain de cette ville, notamment la construction de plusieurs structures de récupération des eaux pour limiter les dégâts d’inondation.

Il faut rappeler aussi, qu’à l’échelle nationale le ministère des Ressources en eau avait annoncé qu’il envisage de préparer une stratégie nationale en partenariat avec l’Union européenne, dont l’expertise est reconnue en matière de protection contre les inondations.

