L’axe « Algérie - Mauritanie » : Explorer de nouveaux débouchés commerciaux

L’inauguration, entre l’Algérie et la Mauritanie, du nouveau passage commercial frontalier, en application des recommandations de la 18e session de la Haute commission mixte algéro-mauritanienne, tenue le 20 décembre 2016 à Alger, est censée impulser une dynamique certaine dans les relations économiques, entre les deux pays, de même qu’il contribuera à l’intensification des échanges commerciaux bilatéraux, ainsi qu’avec les autres pays d’Afrique de l’Ouest. Un axe qui servira les intérêts des deux parties, et que les opérateurs nationaux devront exploiter pour commercialiser leurs produits sur le continent.

Dans le cadre de cette approche, le ministère du Commerce a prévu l’organisation d’une exposition spécifique de produits algériens à Nouakchott, en Mauritanie, du 22 au 28 de ce mois-ci. Une opportunité à saisir par les opérateurs économiques algériens pour accéder au marché mauritanien, dans une première étape, avec le soutien du Fonds spécial pour la promotion des exportations (FSPE). L’intérêt pour cette ouverture sur le continent est exprimé par l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), qui évoque, par la voix de son président, Hadj Tahar Boulenouar, l’organisation, en novembre prochain à Tindouf, d’un colloque sur la commercialisation des produits algériens à travers le passage frontalier entre l’Algérie et la Mauritanie. Il s’agira de sensibiliser les opérateurs à l’importance de ce passage terrestre, en ce sens qu’il constitue une porte ouverte sur d’autres pays intéressés par le produit local, notamment les produits agricoles et agroalimentaires, électroniques et électroménagers, le ciment… et qu’il facilite l’acheminement des marchandises vers cette région située à l’ouest de l’Afrique. Une stratégie adoptée par l’Algérie qui vise la diversification de son économie hors hydrocarbures. Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la politique de promotion du produit national, regroupera, selon le président de l’ANCA, relayé par l’APS, des opérateurs économiques de l’Algérie et de pays africains intéressés par les produits algériens, des spécialistes en transport de marchandises, de producteurs, de distributeurs et de représentants des Chambres de commerce des deux pays, ainsi que d’organismes commerciaux et économiques, pour étudier les besoins du marché africain. Aussi, l’association envisage l’ouverture d’un bureau à Nouakchott, ce mois-ci, à l’effet d’accompagner et d’encourager la commercialisation des produits algériens au niveau de cette région via la Mauritanie. Les choses évoluent dans le sens voulu, puisqu’une unité polyvalente des Douanes algériennes est déjà opérationnelle au niveau du nouveau poste-frontalier algéro-mauritanien, pour le contrôle et la vérification des marchandises, mais aussi pour la facilitation des opérations d’exportation, qui devront bénéficier d’avantages en matière de coûts et de délais.

D. Akila