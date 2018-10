Pétrole : Le Brent à plus de 84 dollars

Les prix du pétrole rebondissaient hier en cours d’échanges européens, en très nette hausse sur la semaine, malgré le repli de jeudi dans un marché toujours inquiet de voir disparaître les exportations iraniennes, touchées en novembre par les sanctions américaines. Vers midi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre valait 84,88 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 30 cents par rapport à la clôture de jeudi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de “light sweet crude” (WTI) pour le contrat de novembre prenait 48 cents à 74,81 dollars. Après avoir atteint des sommets depuis quatre ans en cours de séance mercredi, à 86,74 dollars pour le Brent et à 76,90 dollars pour le WTI, les prix s’étaient repliés jeudi. “Les pertes de la veille n’enlèvent rien à la tendance à la hausse, alors que le marché attend toujours l’impact de la mise en place des sanctions contre l’Iran”, a estimé un analyste. A partir de début novembre, les Etats-Unis sanctionneront toute entreprise qui importera du pétrole iranien, ce qui a déjà conduit une grande partie des acheteurs à se détourner de l’or noir venu du troisième plus grand producteur de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). “Les exportations iraniennes ont chuté en septembre plus que nous ne l’attendions”, ont reconnu les analystes, qui notent toutefois que “cette baisse a été compensée par les autres membres de l’Opep et la Russie”. Les ministres de l’Energie de la Russie et de l’Arabie saoudite, deux des trois plus grands producteurs mondiaux, ont affirmé mercredi produire à des niveaux record. Mais les analystes se demandent si ces géants de l’or noir ont encore des capacités non utilisées pour compenser de nouvelles baisses venues d’Iran ou d’ailleurs. Du côté du troisième géant mondial du pétrole, les Etats-Unis, “l’offre ne se débloquera qu’à partir de l’été 2019, quand de nouveaux pipelines” connecteront les régions productrices aux raffineries et aux ports exportateurs, ont-ils ajouté.