LG Algérie : C’est parti pour la promotion d’automne

La promotion d’automne de LG Electronics Algérie arrive ! Du 4 octobre au 3 novembre 2018 en effet, à travers son réseau de showrooms implantés sur l’ensemble du territoire national, les amateurs de « technologie », du « savoir-faire » et du « bien-être » coréens bénéficieront de prix « exceptionnels » durant ce mois, a indiqué un communiqué de presse. Les produits concernés sont les téléviseurs, les réfrigérateurs, les climatiseurs domestiques, les lave-linges, les cuisinières et les téléphones mobile. « Des remises pouvant atteindre les 40.000 DA sur l’achat de téléviseurs sont à saisir, et 100.000 points de fidélité sont à gagner pour tout achat de Smartphone, notamment le LG G7 ThinQ, lancé par LG en septembre dernier, doté d’intelligence artificielle AI », détaille la même source qui précise que les remises proposées seront accompagnées par des cadeaux « tout aussi utiles qu’intéressants » et d’une valeur pouvant aller jusqu’à 100.000 DA comme le LG G7 ThinQ, aussi des barres de son ou même des enceintes Bluetooth sont offertes pour une utilisation « facile » et « optimale » des produits LG. « Ce n’est pas fini ! Les journées folles de LG proposent toujours plus. Une tombola ouverte attend les clients. Il suffit d’acheter un produit promotionnel et LG s’occupera de l’enregistrement pour un tirage au sort, en présence d’un huissier de justice qui sera effectué après la fin de la période de promotion », conclut LG Algérie.

S. A. M.