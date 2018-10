Samsung – Magnum photos : Quand la technologie et la photographie font bon ménage

En collaboration avec l’agence photographique renommée ‘‘Magnum Photos’’, Samsung Electronics annonce le lancement de 28 photographies spécialement conçues et disponibles exclusivement dans ‘‘Art Store’’ sur ‘‘The Frame’’ pour l’année 2018, indique un communiqué de presse du géant sud-coréen de la téléphonie mobile et de l’électronique. En effet, dans le cadre de cette collaboration, quatre photographes de Magnum ont été invités à prendre une photo « unique » et « accrocheuse » chaque jour pendant une semaine pour montrer comment l’écran ‘‘The Frame’’ est en mesure d’intégrer de façon transparente les beaux-arts dans la vie quotidienne des consommateurs. Il s’agit d’Alex Webb, Carolyn Drake, David Alan Harvey et Jonas Bendiksen. Avec leurs images, ces photographes « célèbres » montreront aux consommateurs la « beauté » de la « vie quotidienne ». « Avec un modèle nouvellement annoncé de 49”, les consommateurs peuvent choisir entre quatre différentes tailles, à savoir les 43”, 49”, 55” et 65” du téléviseur ‘‘The Frame’’ qui convient le mieux à l’esthétique et au design de la maison », explique notre source qui affirme que pour compléter les photographies exclusives de Magnum Photos, ‘‘The Frame’’ pour l’année 2018 comprend une nouvelle fonctionnalité dite ‘‘Slideshow’’ qui permet aux utilisateurs de créer des collections d’art « personnalisées » et défilant à l’écran lorsque le téléviseur est placé en ‘‘Art Mode’’. En outre, les nouvelles fonctionnalités ‘‘Favorite’’ et ‘‘Curation’’ permettent aux utilisateurs d’accéder « facilement » à leurs œuvres d’art préférées et spécialement organisées pour les afficher sur l’écran « sans avoir » à trier des centaines d’options. Aussi, ces options supplémentaires ont permis aux clients d’expérimenter ‘‘The Frame’’ non seulement en tant que téléviseur, mais également en tant que centre de découverte des plus belles œuvres d’art du monde. Le vice-président de la division ‘‘Visual Display’’ chez Samsung Electronics rappelle que “The Frame’s Art Store’’ est la seule plate-forme d’art numérique dédiée à la télévision et assure que son entreprise continuera à la « développer » pour communiquer avec « davantage » de téléspectateurs et un écran qui « enrichit » le quotidien des consommateurs.

« Grâce à la collection “Fine Art, Everyday” créée en collaboration avec Magnum Photos, nous espérons apporter aux consommateurs la joie et l’excitation de découvrir des nouvelles œuvres dans le confort de leur foyer », déclare à ce propos Sangsook Han. Pour revenir aux quatre photographes, force est de reconnaître que leur notoriété dans le domaine de la photographie et leur savoir-faire « ne sont plus à démontrer » tant ils ont accompli des œuvres de « qualité ».

A l’exemple d’Alex Webb qui a publié 14 livres, dont The Suffering of Light, un livre d’enquête sur son travail de couleur, de Carolyn Drake qui s’est intéressée aux approches du documentaire à un jeune âge, en particulier la façon dont l’histoire et la réalité sont délibérément façonnées et révisées au fil du temps. Quant à David Alan Harvey, celui-ci a découvert la photographie à l’âge de 11 ans, lorsqu’il a commencé à photographier sa famille et son quartier. Il a été nommé photographe de l’année par la ‘‘National Press Photographers Association’’ en 1978. Idem pour Jonas Bendiksen, un photographe norvégien qui a commencé sa carrière à l’âge de 19 ans en tant que stagiaire au bureau de ‘‘Magnum’’ à Londres, avant de partir pour la Russie afin de poursuivre son propre travail de photojournaliste.

