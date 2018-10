M. Boualem Merrakeche, président de la CAP, à propos de l’export : « Répondre d’abord aux besoins du marché intérieur »

Invité jeudi sur les ondes de la radio Chaîne III, Boualem Merrakeche a souligné l’impératif de répondre aux besoins du marché intérieur, avant d’aller à l’exportation.

Pour le président de la Confédération algérienne du patronat, le plus important est d’établir une «normalisation» des activités économiques, laquelle «existe partout à travers le monde». Dans le même registre, il indique que le pays a, par trop favorisé les importations, encouragées par l’informel, fait que les investissements dans les secteurs économiques s’en sont trouvés bloqués. Par blocage, l’invité de la radio entend «la bureaucratie, les passe-droits et la corruption», auxquels s’ajoute le fait que des «gens font tout pour que les conditions réelles du développement ne se réalisent pas». D’autre part, il rebondit sur les difficultés liées à l’investissement, expliquant que la CAP «n’a pas cessé de faire des propositions pour donner corps au Pacte économique et social conclu en 2016 entre le gouvernement, les chefs d’entreprises et les partenaires sociaux, mais celui-ci n’a jamais été appliqué depuis». Rappelons que la CAP a créé son Comité d’analyse et de réflexion qui regroupera d’une manière croisée les énonciations, recommandations de l’ensemble des structures horizontales et verticales, par les apports individuels des membres à l’échelle nationale pour une véritable identification. En dépit des incohérences qui demeurent, le climat d’investissement en Algérie est en constante amélioration, au regard des grandes mesures prises par le gouvernement pour renforcer et faciliter l’investissement au service de l’économie nationale. En marge des travaux du 2e et dernier jour du 16e Forum arabe des entreprises, abrité par la Jordanie, M. Mansouri, directeur général de l’Agence nationale du développement de l’investissement (ANDI), a fait état du nouveau code d’investissement, le considérant comme «un pas important au processus des réformes économiques, en vue de mettre en place un dispositif législatif stable, transparent, intégré et cohésif, à même de garantir l’efficacité dans la réalisation des projets économiques». Ce dispositif de soutien à l’investissement, explique-t-il, accorde des incitations et avantages communs aux projets de production de services et biens dans les activités habilitées, et autres incitations pour les activités prioritaires (industrie et agriculture) à travers les exonérations fiscales et parafiscales pour une durée allant jusqu’à 10 ans et des aides de financement et de soutien pour acquérir le foncier. Sur les projets d’investissements étrangers lancés avec des opérateurs nationaux, le même responsable a révélé que le nombre de ces investissements étrangers, y compris les pays arabes, avait augmenté, notamment courant 2017, passant à plus de 167 projets, soit la plus grande partie du taux total d’investissements étrangers enregistrés ainsi que de la création des emplois.

F. Irnatene