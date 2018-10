Ressources halieutiques : Création du premier récif artificiel dans la wilaya d’Alger

Après Boumerdès, Oran et Mostaganem, où des récifs artificiels ont été immergés, c’est au tour du littoral de la commune d'Aïn Benian de voir ce jeudi, l’installation du premier récif artificiel dans la wilaya d’Alger.

« Ce récif artificiel va offrir un lieu de reproduction des poissons lors de leur frai, gêner le chalutage et permettre à la faune et la flore aquatiques une protection», a déclaré le porte-parole du Réseau national pour la protection de la biodiversité marine (Probiom), M. Emir Berkane, lors de tenue d’un atelier national sous le thème «Pollution plastique et Aires marines protégées», au niveau de la direction de la Pêche de la wilaya d'Alger à Ain Benian.

M. Berkane a fait savoir que l’objectif de la mise en place de ce genre de structures est la gestion de protection, de conservation, de valorisation et de contrôle de l’exploitation des patrimoines halieutiques et aquacoles.

Il rappellera que ce projet a été lancé en collaboration entre la direction de la Pêche d'Alger, l'Ecole supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral (ENSSMAL) et le club de plongée sous-marine «El Mordjene» d'Aïn Benian. «Le récif artificiel est une structure fabriquée en dur, généralement en métal, en parpaing ou en brique, dans le but de constituer un habitat pour les différents organismes marins, et ce, afin de régénérer la faune et la flore marines», a-t-il indiqué.

Il poursuivra en précisant que le réseau Probiom a entamé une campagne dès 2015 pour la mise en place de récifs artificiels à travers le littoral national, ajoutant que ces habitacles de préservation de la biodiversité marine sont régis par un texte réglementaire datant de 2017. On apprendra, également, que des projets d'installation de récifs artificiels sont prévus, prochainement, dans les wilayas de Skikda, Bejaia et Mostaganem.

En ce qui concerne les différents thèmes programmés à l’occasion de cette rencontre, M. Berkane assure que l’objectif principal est de discuter de la mise en place de la commission nationale contre les plastiques en mer et les microplastiques mais aussi de relancer les projets d’aires marines protégées dans les wilayas côtières.



Vers la relance des aires marines protégées



«La problématique des plastiques en mer n’est plus à démontrer. Quant au péril micro- plastique, il a été largement démontré dans le cadre de l’Expédition MED Algérie 2014, lors de notre passage sur le voilier le Hainez sur les côtes algériennes», a-t-il signalé.

Selon lui, « la présence croissante de déchets plastiques dans les filets des pêcheurs algériens, dans des proportions de plus en plus importantes, et la présence prouvée de microplastiques dans les poissons pêchés en Méditerranée, ainsi que dans les bouteilles d’eaux minérales, nous poussent aujourd’hui à une collaboration multisectorielle pour trouver des solutions urgentes et adéquates au péril plastique et microplastique».

Après la réussite de la collaboration en 2016 entre ce Réseau et la direction générale de la Pêche pour faire aboutir un texte réglementaire relatif à l’immersion des récifs artificiels, le Réseau espère renouveler l’expérience en relançant les aires marines protégées, en attendant la concrétisation dans plusieurs wilayas côtières, et faire cohabiter ces zones avec les futurs projets d’aquaculture, autre enjeu économique et environnemental.

« C’est une occasion de discuter de la mise en place de la commission nationale contre les plastiques en mer et les microplastiques, mais aussi de relancer les projets d’aires marines protégées dans les wilayas côtières», a-t-il dit.

Le responsable a appelé, dans ce cadre, les acteurs du secteur (institutions, scientifiques et société civile) à engager davantage d'efforts pour alerter et lutter contre le péril plastique et microplastique.

Il faut dire que cette rencontre nationale a également porté sur l'étude de la possibilité de multiplier les aires marines protégées dont l'Algérie possède deux seulement sur les 1.400 km de son littoral.

Il s'agit de l'île Plane, dite «Paloma», qui s'étend sur une superficie de 4 hectares et située à proximité de la plage de Bousfer à Ain El Turck (wilaya d'Oran). La seconde aire marine protégée est les îles Habibas (40 hectares), situées à 28 kilomètres au nord des côtes oranaises.

Le Réseau national pour la protection de la biodiversité marine (Probiom) a révélé que son objectif est de parvenir à installer 14 aires marines protégées sur l'ensemble du littoral algérien d'ici 2020.

Sarah A. Benali Cherif