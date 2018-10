Cancers digestifs : sensibilisation au dépistage précoce

L’hôtel Marriott abrite depuis jeudi les 14es journées internationales de cancérologie de Constantine (JICC), organisées par la Société algérienne d’oncologie médicale, en collaboration avec la Société algérienne de formation continue en cancérologie, la faculté de médecine de l’université Salah-Boubnider et l’établissement hospitalier Didouche-Mourad, lesquelles s’articulent autour du thème « Les cancers digestifs ». Concernant les objectifs assignés à cette manifestation, le Pr Assia Bensalem, présidente du comité d’organisation, a déclaré : « Les cancers digestifs sont en constante augmentation, et se placent désormais au deuxième rang des cancers masculins et féminins, respectivement devant le cancer du poumon et le cancer du sein. Nous enregistrons environ 200 cas de cancers digestifs par an, la majorité des patients se trouvant cependant à un stade avancé. C’est pour cela que nous avons axé notre action sur la sensibilisation au dépistage précoce.» À titre d’illustration, les résultats d’une étude, réalisée dans le service d’oncologie médicale de l’établissement hospitalier Didouche-Mourad de mars 2016 à juillet 2018, publiés dans le livret fourni aux participants, confirment la deuxième place qu’occupent les cancers digestifs chez les deux sexes, avec, en première position, le cancer colorectal (54 % des cas chez les hommes et 57,79 % des cas chez les femmes), suivi du cancer gastrique (21,6 % chez les hommes et 24,67 % chez les femmes), du cancer du pancréas (11,05 % chez les hommes et 4,54 % chez les femmes), et de ceux du foie, de la vésicule biliaire, de l’œsophage et de l’intestin grêle. Concernant les participants, le Pr Bensalem a fait état de 500 inscrits, entre autres, des intervenants en provenance du Maroc, du Soudan, du Niger, de France, d’Italie et des Émirats arabes unis. Lors de la journée d’ouverture, le Pr Messaoudi Zitouni a présenté une communication

intitulée « Plan national du cancer 2015-2019 : ambitions, défis et perspectives », dans laquelle il est revenu sur l’objectif principal axé sur la réduction du taux de mortalité par le cancer et l’optimisation de la qualité de vie des malades, pendant et après le traitement, et ce, notamment, par le biais de l’amélioration du dépistage et du diagnostic, de l’orientation, de l’accompagnement et du suivi du patient, le développement du système d’information, le renforcement de la formation et de la recherche, ainsi que celui des capacités de financement et de la prise en charge des malades. Le Pr Mokhtar Hamdi Cherif (Sétif) a effectué pour sa part un large tour d’horizon des cancers digestifs en Algérie, particulièrement en ce qui a trait à l’épidémiologie, l’incidence et les tendances, les Drs Abderrahim Dabora et Salah Osman Salah ont, quant à eux, exposé l’expérience soudanaise dans le traitement du cancer du pancréas, et le Pr Jean-Luc Raoul (Nantes) a abordé la prise en charge du carcinome hépatocellulaire.

La clôture est prévue aujourd’hui, avec plusieurs interventions ( Dépistage du cancer colorectal en Algérie : Expérience de Bejaïa [wilaya pilote], traitement chirurgical des tumeurs stromales digestives, conseils diététiques en cancérologie digestive, etc.) et la tenue de deux symposiums.

Issam B.