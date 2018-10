Plan national anticancéreux 2015-2019 M. Hasbellaoui : « beaucoup reste à faire »

En président, jeudi à Alger, l’ouverture de la 2e édition du Salon national d'information sur le cancer, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a reconnu que beaucoup reste à faire, pour atteindre les objectifs tracés dans le cadre du Plan national anticancéreux 2015-2019.

Pour parer à une telle situation et rattraper le retard constaté dans ce domaine, il a souligné la nécessité de «redoubler d'effort et de poursuivre l'opération de coordination et de concertation concernant tous les axes stratégiques inclus dans ce plan». Le ministre ne manquera en outre pas de rappeler l’effort soutenu de l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre des orientations contenues au sein dudit plan et qui s’est traduit, dit-il, par des acquis incontestables.

En la matière, il citera, entre autres, l'amélioration des offres de traitement en matière de chimiothérapie et de radiothérapie, la création de « 41 services et 77 unités de chimiothérapie à travers les différentes régions du pays, ainsi que la mise en service de 37 accélérateurs dont 10 accélérateurs dans le secteur privé, en attendant la réception de 12 autres accélérateurs avant la fin de l'année en cours». Pour bientôt même, soit avant la fin de l’année en cours, il est prévu, selon le ministre, la réception de quatre nouveaux centres anticancéreux (CAC) dans les wilayas d' «El Oued, Bechar, Adrar et Tizi-Ouzou», a-t-il précisé. Il mettra en outre en évidence les efforts déployés par l'Etat pour garantir la disponibilité des médicaments, citant dans ce cadre toutes les affectations consacrées à l'approvisionnement des établissements sanitaires, des médicaments et des équipements nécessaires pour le traitement des malades atteints de cancer. «Les dépenses consacrées aux médicaments destinés au traitement de cette maladie représentent 60% du total du chiffre d'affaires enregistré par la pharmacie centrale des hôpitaux», a-t-il précisé. Concernant la prévention, le ministre a fait état de la mise en place d'un plan soutenu par des mécanismes juridiques et organisationnels de lutte contre les facteurs de risque, tels que le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie, outre la sensibilisation quant à la nécessité d'avoir une bonne hygiène de vie. Pour ce qui est de l’amélioration et du renforcement du système d'information sanitaire, le ministre a rappelé que son département avait mis en place des fichiers pour le cancer qui seront raccordés à un réseau national.



Pour la création d'une fédération des associations arabes de lutte contre le cancer



Dans cette optique, le ministre a également appelé les associations nationales de lutte contre le cancer à la nécessité de créer une fédération des associations arabes. Il a indiqué que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a grand besoin de ce type de fédérations au niveau continental et arabe, pour représenter les malades atteints de cancer, car les gouvernements ne peuvent pas lutter seuls contre cette maladie.

Par ailleurs, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a mis l'accent sur le rôle que peuvent jouer ces groupements au niveau continental et arabe, d'autant que «chaque pays peut en bénéficier ou faire bénéficier les autres, tout en assurant le bien-être du malade».

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a mis en avant, pour sa part, le rôle important de la presse dans la sensibilisation des citoyens aux risques du cancer, appelant à l'exploitation des réseaux sociaux pour transmettre le message et prévenir contre tout type de cancer, notamment celui du sein. A l’occasion du lancement de la 2e édition Salon national d'information sur le cancer, il a été procédé, par ailleurs, à la projection d’ un film documentaire sur les réalisations de l'Algérie, durant les dix dernières années, en matière de lutte contre le cancer. A noter que la cérémonie d’ouverture de cette manifestation s’est déroulée en présence des ministres de la Communication, Djamel Kaouane, et du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, des représentants d’associations de plusieurs pays ainsi que d’ambassadeurs de pays arabes accrédités en Algérie, à savoir, la Tunisie, le Maroc, le Soudan, l'Egypte, la Jordanie et l'Irak.

Karim Aoudia

Pour ses efforts en matière de santé

L’Algérie félicitée



Le coordonnateur résident du Système des Nations-unies (SNU), Eric Overvest, a félicité, jeudi à Alger, l’Algérie pour ses efforts en matière de système de santé et de couverture sanitaire, réitérant l’appui «indéfectible» de son organisation pour l’aider à relever les défis. «Nous félicitons l’Algérie pour ses très nombreux acquis en matière de système de santé, de couverture sanitaire universelle, de réduction de la mortalité infantile, de la mortalité maternelle, de réduction voire l’éradication de certaines maladies contrôlables par la vaccination», a-t-il déclaré, à l’occasion du Salon d’information sur le cancer (SICAN 2018) et la célébration d’Octobre Rose. Il a, dans ce cadre, réitéré l’appui «indéfectible» de son organisation pour accompagner l’Algérie à poursuivre ces efforts et relever les défis, estimant qu’à travers la mise en place de son Plan national anticancéreux, l’Algérie s’est engagée dans cette lutte et mis tous les moyens humains et matériels pour relever le défi. Ces efforts doivent être, toutefois, soutenus, a déclaré M. Overvest, pour maintenir les acquis et relever les nouveaux défis en matière de maladies non transmissibles, notamment devant l’amélioration de l’espérance de vie avec une population de personnes âgées de plus en plus grandissante, période à laquelle se multiplie l’apparition des maladies non transmissibles, a-t-il dit. Le représentant du SNU en Algérie a, en outre, fait remarquer que le «fardeau mondial» des maladies non transmissibles (MNT) constitue un «défi majeur» pour la santé publique et le développement dans le monde. «L’ampleur des souffrances humaines causées par les MNT est inacceptable car certaines de ces maladies peuvent être évitées», a-t-il indiqué, rappelant que les dirigeants mondiaux ont décidé, lors de la 3e réunion de Haut niveau de l’ONU sur les MNT tenue à New York en septembre dernier, d’assumer personnellement la responsabilité des efforts déployés par leurs pays respectifs pour prévenir et traiter les MNT. De son côté, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, le Dr Bla François Nguessan, a estimé que l’Algérie se voit confrontée, depuis quelques années, à la progression des MNT, notamment le cancer, malgré les «progrès considérables» accomplis notamment en matière de couverture sanitaire universelle, et l’éradication d’un certain nombre de pathologies à protection vaccinale. Il a souligné que le Plan national anticancéreux dont dispose l’Algérie depuis 2015 a permis «des avancées considérables» en matière de dépistage et de prise en charge, mais «beaucoup reste à faire pour vaincre le cancer dont la lutte ne dépend pas seulement du secteur de la santé». M. Nguessan a fait remarquer, à ce propos, que «l’investissement dans la lutte contre les facteurs de risque des MNT est un investissement sûr, et permet de sauver des vies en dépensant moins». Evoquant le cancer du sein, le même responsable a fait savoir que l’OMS encourage la mise en place de programmes complets de lutte contre ce type de maladie dans le cadre des plans nationaux de lutte contre le cancer, précisant, néanmoins, que le dépistage par mammographies «est très coûteux et n’est envisageable que dans des pays disposant d’une bonne infrastructure médicale et qui ont les moyens de mettre en place un programme à long terme comme c’est le cas de l’Algérie», a-t-il dit.