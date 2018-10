4e commission de décolonisation à New York : Pour un monde en paix

La quatrième commission de l’ONU, en charge des questions politiques spéciales et de la décolonisation, a ouvert jeudi ses travaux à New York en approuvant un programme de travail pour la soixante-treizième session de l’Assemblée générale.

Ses travaux de fond débuteront, cependant, le 9 octobre avec la tenue d’un débat général sur toutes les questions relatives à la décolonisation qui va s’étaler jusqu’au 16 novembre dans le cadre duquel 155 pétitionnaires ont demandé à être entendus. Parmi les pétitionnaires figurent, le président de la Polynésie française, le ministre principal de Gibraltar, le Chef du gouvernement de Montserrat et le président de la Nouvelle-Calédonie. En tout, 17 territoires non autonomes figurent à l’ordre du jour de la Commission, dont ceux du Sahara Occidental, des îles Turques et Caïques, et de Guam. La Commission examinera ensuite en novembre la situation de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) ainsi que le rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés. Le président de la commission, Dee-Maxwell Saah Kemayah, du Liberia, élu par acclamation en début de séance après la démission de son prédécesseur, Lewis Garseedah Brown, a rappelé que toutes les séances publiques de la Commission seront retransmises en direct sur le site de l’ONU et que les communiqués de presse résumant les délibérations de chaque séance seront publiés le jour même.