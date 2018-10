Liban : Violation de l’espace aérien par Israël

Des avions de combat israéliens ont violé jeudi l'espace aérien libanais au-dessus des fermes de Chebaa (sud), tout en effectuant des missions de surveillance au-dessus de Hasbaïa, Rachaya al-Wadi et la Bekaa occidentale, ont rapporté les médias locaux. Un autre avion de combat israélien en avait fait de même mercredi dans les mêmes zones, selon le site d'information Elnashra. Le ministre libanais des Affaires étrangères par intérim, Gebran Bassil, a déclaré cette semaine qu'Israël avait violé plus de 1.500 fois l'espace aérien, terrestre et maritime du Liban ces huit derniers mois. Israël a réitéré ses menaces contre le Liban il y a quelques jours, affirmant que le groupe Hezbollah possédait des missiles sur trois sites près de l'aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth.

Sur le plan politique, le Premier ministre libanais désigné, Saad Hariri, a indiqué jeudi que le nouveau gouvernement sera formé dans les 10 jours. "Hier, mon dialogue avec le président (Michel) Aoun a été très positif ... Je pense que nous sommes parvenus à un consensus sur la formation du gouvernement," a dit M. Hariri dans l'interview qu'il a accordée à MTV, une chaîne de télévision locale. "Je suis sûr de ce que je dis," a dit M. Hariri. Après avoir rencontré M. Aoun mercredi, M. Hariri a dit être optimiste au sujet de la formation du gouvernement, qui a été régulièrement retardée depuis les élections qui se sont tenues au Liban en mai dernier. M. Hariri a également annoncé jeudi que la situation économique au Liban est très difficile et que tout retard supplémentaire dans la formation du gouvernement aurait des répercussions très négatives sur l'économie. M. Hariri a réitéré l'appel lancé à tous les partis politiques de faire des concessions afin de parvenir à un accord le plus tôt possible. M. Hariri doit franchir différents obstacles pour former un gouvernement d'une trentaine de membres, notamment en raison des divergences entre les différents partis sur leur représentation au sein du prochain gouvernement.