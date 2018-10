Retrait des États-Unis de deux accords internationaux : Le ministre palestinien des AE fustige Washington

Le ministre palestinien des Affaires étrangères a fustigé jeudi le retrait des Etats-Unis de deux accords internationaux. "Se retirer d'accords internationaux est un échappatoire qui ne dégagera pas (les Etats-Unis) de leur responsabilité juridique", a affirmé le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad Al-Malki, dans un communiqué de presse. "La décision des Etats-Unis réaffirme de nouveau l'irrespect dont fait preuve l'administration du président Donald Trump envers le droit international et l'ordre international fondé sur le droit", a ajouté M. Al-Malki. Il a affirmé que le leadership palestinien continuerait à défendre les droits de son peuple contre les agressions israéliennes continuelles et ceux qui le soutiennent conformément au droit international. Le ministre palestinien a appelé la communauté internationale à s'élever contre "ces attitudes irréfléchies, qui menacent l'ordre et la sécurité internationaux". Mercredi, le conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis, John Bolton, a dit que M. Trump "a décidé que les Etats-Unis se retireraient de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et du Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends." Le même jour, le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a affirmé que Washington se retirait du Traité d'amitié avec l'Iran, de 1955. La décision des Etats-Unis intervient après la plainte déposée il y a un mois par la Palestine à la Cour internationale de justice contre la reconnaissance d'Al Qods par les Etats-Unis en tant que capitale d'Israël et le transfert de leur ambassade dans la ville sainte, le 14 mai.



142 violations israéliennes des lieux religieux en septembre

Sur me terrain, 142 violations israéliennes ont été constatées au mois de septembre écoulé, à l'encontre des mosquées et lieux religieux palestiniens, dont 41 enregistrées uniquement à Al Aqsa, a dénoncé jeudi, le ministre palestinien des Waqf et des affaires religieuses. Youssef Adeis, cité par l'agence de presse palestinienne, Wafa, a fait savoir que l’occupation israélienne a renforcé ses incursions dans la Mosquée d’Al-Aqsa, lors des fêtes juives, notamment. "Les soldats israéliens ont fait plus de 41 incursions et commis des violations contre la mosquée d’Al-Aqsa durant le mois de septembre écoulé, et ont arrêté des employés de la Mosquée Sainte", a indiqué le ministre. Egalement, 80 appels à la prière ont été interdits au niveau de la mosquée Al-Ibrahimi, selon le responsable. Jeudi matin, 64 colons israéliens, dont des étudiants, ont envahi Al-Aqsa par la porte des Maghrébines, effectuant des tours provocateurs sous une protection des forces de l'occupation, selon Wafa. Juillet dernier, le gouvernement palestinien avait dénoncé l'incursion des colons israéliens appuyés par les forces de l'occupation dans la mosquée Al-Aqsa, appelant la communauté internationale à intervenir dans l'immédiat pour protéger cet édifice sacré des musulmans. Aout, le Conseil islamique et chrétien pour le soutien d'El-Qods et les lieux saints a dévoilé dans un rapport mensuel, les violations israéliennes contre la ville au mois de juillet, dont les incursions et les séries d'agressions des lieux.

R. I.