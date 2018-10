Mexique - RASD : Examen des développements du conflit sahraoui

Le président du Sénat mexicain, Martin Patris Guadarrama, a rencontré jeudi le représentant du Front Polisario au Mexique, Ahmed Moulay Ali, avec lequel il a débattu du conflit que connait le Sahara Occidental, des efforts déployés par les Nations Unies pour y pallier, ainsi que des obstacles posés par l'occupant marocain entravant le processus de paix. La rencontre, tenue aujourd'hui entre les deux responsables, s'est articulée autour de la situation actuelle du conflit du Sahara Occidental, notamment les efforts des Nations Unies à travers l'émissaire, Horst Köhler, a indiqué l'agence de presse sahraouie (SPS). Les deux responsables ont traité également des obstacles posés par l'occupant marocain entravant le processus de paix, en sus de l'absence d'une volonté politique du Maroc à négocier le règlement de ce conflit et garantir au peuple saharien d'exercer son droit à l'autodétermination conformément à la charte et résolutions onusiennes. Lors de cette rencontre, le président du Sénat mexicain et le représentant du Front Polisario ont débattu de la situation déplorable des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara Occidental, du pillage systématique des richesses sahariennes par l'occupant marocain, a-t-on ajouté de même source.