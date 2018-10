Sahara occidental : L’ONU demande une prolongation d’un an de la Minurso

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé au Conseil de sécurité "de prolonger d'un an le mandat" de la force de paix Minurso au Sahara Occidental, afin de soutenir la reprise de négociations politiques début décembre à Genève.

«Je recommande au Conseil d'étendre d'un an le mandat de la Minurso, jusqu'au 31 octobre 2019, afin de donner à mon émissaire l'espace et le temps nécessaires à la création de conditions permettant au processus politique d'avancer", a-t-il écrit dans ce document un document adressé au Conseil de sécurité. "J'exhorte les parties et les voisins à venir à la table de négociations de bonne foi et sans pré-conditions", les 5 et 6 décembre en Suisse comme les y a invités l'émissaire Horst Köhler, ajoute-t-il. Les invitations envoyées aux deux parties au conflit ainsi qu’au deux pays observateurs, l’Algérie et la Mauritanie, viennent surtout en application de la résolution 2414 du Conseil de sécurité qui a confirmé le soutien de l’organe onusien à la relance des négociations directes sans pré-conditions. Le rapport d'Antonio Guterres survient alors que le Conseil de sécurité est appelé en octobre à tenir trois réunions consacrées au Sahara occidental, dont une le 29, jour prévu pour renouveler le mandat de la Minurso. "Maintenir des conditions pacifiques et stables sur le terrain est essentiel pour favoriser une reprise du processus politique", insiste le secrétaire général dans son rapport. "La Minurso demeure un élément clé des Nations unies pour obtenir une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable", fait-il valoir.



« La Minurso, élément clé pour parvenir à l’autodétermination. »



Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, a indiqué que la Minurso demeurait un élément fondamental des efforts des Nations Unies pour parvenir à une solution politique qui pourvoit à l’autodétermination du peuple sahraoui. " La Minurso demeure un élément clé des efforts de l'ONU pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable au conflit au Sahara occidental, qui garantit l'autodétermination du peuple sahraoui", souligne Guterres dans les recommandations de son rapport préliminaire sur le Sahara Occidental, consulté par l’APS. En réaffirmant le mandat de la Minurso, Guterres met fin à une polémique créée par le Maroc qui veut cantonner la mission onusienne dans le rôle de surveillance du cessez-le-feu. Guterres rappelle dans le chapitre du rapport consacré aux activités de la Minurso que "les interprétations divergentes " du mandat de la mission continuent de poser un défi majeur à ses opérations ". " Le rôle de la Minurso a été déterminant pour permettre à mon envoyé personnel, grâce aux efforts intenses déployés au cours des six derniers mois, de réaliser des progrès notables dans la recherche d'une solution politique à la question du Sahara occidental", souligne Guterres. Le SG de l’ONU, rappelle, à ce titre, le large soutien apporté par le Conseil de sécurité à l’initiative de l’émissaire onusien d’inviter les parties au conflit à " une première série de négociations directes " à Genève. Et soutient que " le maintien de conditions de paix et de stabilité sur le terrain est essentiel pour créer un climat propice à la reprise du processus politique ", au point mort depuis 2012. Les deux parties au conflit, le Front Polisario et le Maroc, ont accepté de participer à ces premières discussions directes prévues les 4 et 5 décembre à Genève, indique Guterres. Le Conseil de sécurité s’apprête à renouveler le mandat de la Minurso le 29 octobre prochain, inscrivant à son agenda deux séances de discussions sur la mission les 9 et 11 octobre. La durée de la prorogation du mandat sera certainement au centre des débats du Conseil cette année. Les Etats-Unis, ont précisé en avril dernier que l’écourtement du mandat de la mission vise à ramener les parties au conflit à la table des négociations dans un délai de six mois et à en finir avec le statut quo au Sahara Occidental. Une démarche qui n’était pas du goût de la France, qui avait, alors déclaré, que le renouvellement de six mois devait rester une exception, avançant que le maintien d’un cadre annuel garantissait la stabilité des opérations de maintien de la paix. Selon des sources proches du dossier, les Etats-Unis ne sont pas prêts à lâcher du lest sur cette question estimant que c’est le seul moyen d’appuyer le processus politique et de mettre fin à ce conflit qui dure depuis plus de 40 ans.