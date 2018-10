éliminatoires CAN-2019 (Groupe D) : Les 23 de Belmadi

Tout ce qui a « filtré » sur la composante des Verts et notamment la liste des « 30 » vient de connaître quelques éléments qui n’étaient pas prévus par le sélectionneur national qui ne semble pas s’accoutumer avec certains comportements. En effet, quelles que soient sa prudence et les attitudes qu’il peut adopter, il y aura toujours quelqu’un pour faire sortir ce qui ne devait pas l’être. C'est-à-dire que les secrets ne sont pas toujours bien gardés. Ils seront toujours d’une manière ou d’une autre « percés » par des moyens insoupçonnés. Ceci dit, les Verts auront à jouer deux importantes rencontres dans le cadre des éliminatoires de la CAN2019 prévue au Cameroun. Les nôtres auront d’abord, dans cette double confrontation, à se mesurer au Bénin, ce vendredi, à Mustapha Tchaker, à partir de 20h45, avant de lui rendre la réplique quatre jours plus tard, c’est-à-dire, mardi à Cotonou. Ce sera pour les nôtres, un « virage » assez important. Il accentuera ou diminuera nos chances de qualification dans le groupe D. Tout est fonction du résultat qu’on pourra faire. C’est vrai que l’entraîneur, Dessuyer, a rappelé Sessygnon dans l’espoir d’accroître ses chances de réussir quelque chose de probant, étant donné qu’il s’agit d’un attaquant percutant. Dans la liste des « 23 » que vient de communiquer Belmadi, à travers le site de la FAF, on y trouve des nouveautés comme le gardien de l’ESS, Zeghba, mais aussi l’ex-défenseur de l’ESS, Belameri. Il y aura aussi les retours de Bennaceur, Ounas et Belfodil. Soudani, par contre, blessé, et Boudebouz, le joueur du Real Bétis (Espagne) ne seront pas de la partie. Les «habitués» comme Mbolhi, Mandi, Taider, Bentaleb, Mahrez, Brahimi, Slimani, Bounedjah ; Feghouli seront là. On avait parlé de la blessure de Brahimi. Finalement, il sera présent et en superbe forme. On l’a vu en Ligue des champions d’Europe lorsque son équipe Porto avait battu difficilement Galatasaray sur le score de 1à0. Toujours est-il, ce groupe convoqué par Belmadi sera, peut-être, à même de nous valoir bien des satisfactions. Belmadi en défense, comme on le sait, a fait appel aussi à Halliche et Besebaïni. Les Verts entreront en stage ce lundi, à Sidi-Moussa, avec la ferme intention de passer avec brio cet écueil béninois. Toutefois, il ne faudra pas sous-estimer notre adversaire, même si le Bénin, par le passé, nous réussissait très bien. On espère que ce sera toujours la règle !

Hamid Gharbi

Les joueurs convoqués :



Gardiens de but :

Rais M’Bolhi – Mustapha Zeghba – Azzedine Doukha



Défenseurs : Aissa Mandi - Ramy Bensebaini - Rafik Halliche - Mehdi Tahart - Djamel Benlamri - Youcef Attal- Mohamed Fares

Milieux :

Nabil Bentaleb - Saphir Taider - Adam Ouanas - Adlene Guedioura - Sofiane Feghouli - Rachid Ghezzal - Ryad Mahrez

Attaquants :

Ismail Bennacer - Yacine Brahimi - Yassine Benzia - Ishak Belfodil - Islam Slimani - Baghdad Bounedjah