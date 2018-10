Jeux olympiques de la jeunesse-2018 : Le boxeur Hacid Mohamed-Amine, porte-drapeau de la délégation algérienne

Le boxeur Hacid Mohamed-Amine a été désigné porte-drapeau de la délégation algérienne aux jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ-2018), prévus du 6 au 18 octobre à Buenos Aires en Argentine, a appris l'APS mardi dernier auprès du Comité olympique et sportif algérien (COA). Hacid, médaillé de bronze aux Championnats du monde juniors qui se sont déroulés le mois d'août dans la capitale hongroise, Budapest, sera donc le chef de file de la délégation algérienne, composée de 30 athlètes (18 garçons et 12 filles). Le déplacement de la délégation algérienne, conduite par Abderrahmane Hamad, est prévu pour mercredi après-midi via la capitale italienne Rome. Les jeux Olympiques de la jeunesse sont une compétition multisports similaire aux jeux Olympiques mais réservée uniquement aux jeunes athlètes âgés de 14 à 18 ans. Ces jeux ont été créés par le Comité international olympique (CIO).